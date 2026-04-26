Grêmio homenageia Coritiba por ajuda na enchente de 2024

Antes da partida deste domingo (26), pela 13ª rodada do Brasileirão, o Grêmio fez uma homenagem ao Coritiba, adversário na Arena.

O Tricolor entregou uma camisa emoldurada ao time paranaense pelo auxílio prestado ao clube gaúcho no período das enchentes de 2024. No Couto Pereira, foram seis partidas, com duas vitórias, ambas pela Libertadores.

Além do uniforme com o nome do Coxa e com o ano de 2024, o quadro conta com a frase "Nossa gratidão ao Coritiba pelo acolhimento em um dos momentos mais difíceis da nossa história".

Grêmio entregou camisa emoldurada aos paranaenses. Divulgação / GRÊMIO FBPA

À época, a Arena ficou impossibilitada de receber partidas. Foram 14 jogos como mandante longe de Porto Alegre, com seis vitórias, três empates e cinco derrotas.

Grêmio jogou no Couto Pereira em 2024. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Confira os jogos no estádio do Coritiba em 2024