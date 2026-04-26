Grêmio homenageia Coritiba por ajuda na enchente de 2024

Antes da partida deste domingo (26), pela 13ª rodada do Brasileirão, o Grêmio fez uma homenagem ao Coritiba, adversário na Arena.
O Tricolor entregou uma camisa emoldurada ao time paranaense pelo auxílio prestado ao clube gaúcho no período das enchentes de 2024. No Couto Pereira, foram seis partidas, com duas vitórias, ambas pela Libertadores.
Além do uniforme com o nome do Coxa e com o ano de 2024, o quadro conta com a frase "Nossa gratidão ao Coritiba pelo acolhimento em um dos momentos mais difíceis da nossa história".
À época, a Arena ficou impossibilitada de receber partidas. Foram 14 jogos como mandante longe de Porto Alegre, com seis vitórias, três empates e cinco derrotas.
Confira os jogos no estádio do Coritiba em 2024
- Grêmio 4x0 The Strongest, no Couto Pereira, em Curitiba (Libertadores)
- Grêmio 0x2 Bragantino, no Couto Pereira, em Curitiba (Brasileirão)
- Grêmio 1x1 Estudiantes, no Couto Pereira, em Curitiba (Libertadores)
- Grêmio 0x1 Inter, no Couto Pereira, em Curitiba (Brasileirão)
- Grêmio 0(1)x0(3) Corinthians, no Couto Pereira, em Curitiba (Copa do Brasil)
- Grêmio 2x1 Fluminense, no Couto Pereira, em Curitiba (Libertadores)