Grêmio finaliza preparação para estreia na Copa do Brasil com possibilidade de mudanças no time

Trabalho serviu para o treinador apontar mudanças no time. Lucas Uebel / Gremio.net

O técnico Luís Castro finalizou a preparação do Grêmio para a estreia na Copa do Brasil. O último treino no CT Luiz Carvalho ocorreu na tarde desta segunda-feira (20). O time deverá ter alterações em relação ao que perdeu para o Cruzeiro.

O mistério é total. O treino com portões fechados serviu para Luís Castro trabalhar a escalação que estará em campo diante do Confiança. O treinador comandou um coletivo em campo inteiro, simulando situações de jogo.

O treinamento também serviu para as mexidas prometidas por Luís Castro após a derrota para o Cruzeiro. Existe a possibilidade de mudança na lateral direita, com Marcos Rocha atuando na vaga de Pavon.

Outra alteração importante pode ocorrer no meio-campo. O sistema com três volantes pode ser desfeito para a entrada de um meia. Tetê e Gabriel Mec são opções para deixar o time com um jogador de características mais ofensivas no setor.

Uma possibilidade de escalação gremista para a estreia na Copa do Brasil é: Weverton; Pavon (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Dodi (Leo Pérez, Mec ou Tetê), Nardoni e Arthur; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

Grêmio e Confiança se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h30min, na Arena, pela estreia tricolor na Copa do Brasil. O jogo é válido pela quinta fase da competição.