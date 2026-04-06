Grêmio

Antes da Sul-Americana
Notícia

Grêmio fica no empate com o Remo na Arena e deixa de avançar na tabela do Brasileirão

Weverton foi o destaque do Tricolor pela defesa de um pênalti; adversário teve um jogador expulso

Valter Junior

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