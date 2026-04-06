Grêmio fica no empate com o Remo na Arena e deixa de avançar na tabela do Brasileirão

Oito meses depois, cá estava o Grêmio outra vez na Arena contra o lanterna do Brasileirão. Em agosto passado, o Sport venceu pela primeira vez no campeonato. Neste domingo (5), mais uma vez, o time gremista não fez o suficiente para superar o até então último colocado.

Mesmo com o Remo com um jogador a menos desde os 22 minutos do segundo tempo, não saiu do 0 a 0, em jogo pela 10ª rodada. Uma Páscoa com um novo tipo de doce, o chocolate muito amargo.

O ponto somado em casa fez o Grêmio perder uma posição. Com 12 pontos, o clube gaúcho está na 11ª colocação, com a mesma pontuação de Vasco e Inter, atrás na tabela nos critérios de desempate.

A semana Gre-Nal começa com atenção dividida. Antes do clássico pelo Brasileirão, no sábado (11), o Grêmio encara a Copa Sul-Americana, na quarta-feira (8). A estreia será contra o Montevidéo City Torque na capital uruguaia.

O ambiental da Arena estava naquele murmurinho de que nada acontecia há algum tempo, quando Amuzu acertou a trave. O cruzamento veio de Enamorado. De voleio, o belga carimbou o poste em um voleio plástico. Eram 34 minutos do primeiro tempo. A próxima reação da torcida seria de protesto. Não demorará muito para chegarmos neste lance decisivo do primeiro tempo.

Se os gremistas presentes no estádio foram com espírito pascoal para ver um chocolate gremista, quase viram os ovos de Páscoa se quebrarem em mil pedacinhos nas primeiras movimentações. Com Zortéa como titular pela primeira vez, o time de Luís Castro não tinha se aprumado em campo quando o Remo perdeu duas chances no mesmo lance aos 3 minutos.

Pikachu bateu cruzado. Weverton desviou. Na segunda trave, Taliari tinha o gol aberto com o goleiro gremista ainda no chão. Chutou quase no outro canto e deu a possibilidade de Weverton manter o 0 a 0.

Até o lance de Amuzu, foi um grande período de erros de passe gremista. De pouca velocidade para atacar. E, acredite, de um Remo tocando bola no campo gremista. Então, um pênalti marcado de Zortéa em Pikachu levou a torcida, Luís Castro, Arthur (no banco) e outros gremistas ao delírio.

Pênalti marcado aos 37 minutos. Alef Manga em passos de formiga. Sem pressa. Bem de vagar. Quase parando. Demorou para bater o pênalti. A artimanha não tirou o tempo de bola de Weverton. Nem precisou se esticar tanto para parar a cobrança. Findado o primeiro tempo, as vaias apareceram, agora para o time gremista.

Pressão sem resultado

Pelo segundo jogo seguido, Castro realizou três trocas no intervalo. Arthur. Tetê. Gabriel Mec. Os três escolhidos da vez. O Grêmio passou a jogar no ataque. Continuou a produzir pouco.

A chance mais cristalina apareceu apenas aos 25 minutos, três minutos após Pikachu ter sido expulso. Após escanteio, Amuzu enquadrou o corpo de fora da área e arrematou. A bola passou perto.

O Grêmio rondou a área paraense. Teve faltas. Escanteios. Chutes de fora da área, mas não encontrou o presente de Páscoa para a sua torcida. Foi um 0 a 0 frustrante para os gremistas.

Confira a entrevista coletiva de Luís Castro:

BRASILEIRÃO — 10ª rodada ou fase — 5/4/2026

GRÊMIO (0)

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel (Braithwaite, 31’/2ºT); Zortéa (Arthur, INT), Nardoni (Dodi, 20’/2ºT) e Monsalve (Gabriel Mec, INT); Enamorado (Tetê, INT), Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

REMO (0)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Leonel Picco, David Braga (Mateus Alexandre, 26’/2ºT), Yago Picachu, Patrick e Alef Manga (Jajá, 26’/2ºT); Gabriel Taliari (Jáderson, 39’/2ºT). Técnico: Léo Condé

CARTÕES AMARELOS: Arthur, Pavon (G); Yago Pikachu, David Braga (R)

CARTÃO VERMEHO: Pikachu (R)

ARBITRAGEM: Edina Alves Batista (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Schumacher Marques Gomes (PB). VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

PÚBLICO: 23.543 (23.521 pagantes)

RENDA: R$ 1.2981.056,35

LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre