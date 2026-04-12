Grêmio espera por melhora física de Tetê no segundo semestre

Tetê foi escolhido para iniciar como titular no Gre-Nal 452. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A escalação de Tetê para começar o Gre-Nal de sábado (11) no Beira-Rio reacendeu as críticas ao desempenho do jogador. Ainda assim, no Grêmio, há a esperança de que o camisa 21 possa crescer de rendimento no segundo semestre.

Comprado junto ao Panathinaikos, da Grécia, por 6,2 milhões de euros (quase R$ 40 milhões), o atleta participou de 15 jogos pelo Tricolor, sendo titular 11 vezes, e marcando dois gols — contra Botafogo e Juventude.

— O Tetê pode render mais, como alguns jogadores podem render mais. Um jogador que tem Champions League, que é considerado o melhor jogador da Grécia no ano passado, que já tem dentro dele uma experiência larga de jogos importantes, é um jogador que tem potencial para fazer mais do que ele está a fazer. Espero que ele rapidamente chegue à forma, porque não podemos desistir de um jogador que investimos dinheiro para trazê-lo — comentou o técnico Luís Castro após o Gre-Nal.

Pré-temporada

O entendimento é de que Tetê tem uma defasagem em relação aos companheiros de equipe por ter vindo da Europa, onde o calendário se estende até a metade do ano. Desta forma, vive um declínio no aspecto físico.

O objetivo é que o jogador de 26 anos possa passar por uma espécie de pré-temporada quando houver a parada para a Copa do Mundo, entre junho e julho.

Até lá, serão mais 14 jogos: sete rodadas do Brasileirão, cinco jogos restantes da Copa Sul-Americana e os dois confrontos da Copa do Brasil contra o Confiança.

Problema familiar

Além da questão física, outro ponto de atenção em relação ao atacante diz respeito ao fator psicológico. A situação foi exposta pelo treinador gremista após a derrota para o Palmeiras, em Barueri, no início do mês.

— Quero dar um abraço ao Tetê pelo problema familiar que ele transporta neste momento e por ter se dedicado ao jogo por completo, embora não tenha atingido aquilo que pretendia. Não foi um jogo feliz dele — disse Castro, na ocasião.

Embora a questão seja mantida em sigilo a pedido do atleta, Zero Hora apurou que se trata de um problema de saúde de um parente próximo.