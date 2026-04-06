Grêmio

Ousado e imprevisível
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Grêmio enfrentará goleiro "maluco" que mistura estilos de Higuita, Chilavert e ex-Inter; conheça Nacho Arce 

Jogador do Deportivo Riestra chama atenção com saídas frequentes do gol e participação ativa com os pés

Zero Hora

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