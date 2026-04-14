Grêmio enfrenta hoje goleiro "maluco" que mistura estilos de Higuita, Chilavert e ex-Inter; conheça Nacho Arce 

Aos 34 anos, Arce sonha em marcar gols, seja de falta ou com a bola rolando. Deportivo Riestra / Divulgação

O Grêmio terá pela frente, na Sul-Americana, um goleiro que remete a uma figura icônica do futebol mundial, especialmente dos anos 1990. Assim como o lendário René Higuita — adversário gremista na final da Libertadores de 1995 — e outros ícones das traves, o argentino Ignacio Arce, do Deportivo Riestra, chama a atenção pelo estilo ousado, com saídas frequentes do gol e participação ativa com os pés.

Experiente, com 34 anos e passagens por clubes de menores expressão na Argentina, ele enfrentará o Tricolor pela segunda e quarta rodada do torneio. Primeiro na Arena, nesta terça-feira (14), e, depois, em 5 de maio, na Argentina.

Conheça Ignácio Arce

"Nacho" Arce chegou ao Riestra em 2023 e virou uma das figuras mais emblemáticas do modesto clube de Buenos Aires. É comum vê-lo como um líbero, iniciando contra-ataques com passes longos ou até mesmo avançando metros além da área e arriscando dribles que fogem completamente do padrão da posição. Mas também chama atenção por sua segurança de baixo das traves: nos 100 primeiros jogos pela equipe atual, ficou 48 deles sem levar gol.

Na base, defendeu as cores da Argentina. Inclusive, perdeu a titularidade por ser visto como desrespeitoso ao defender — ou dominar — um lançamento com o peito. Emiliano Martínez, que viria a ser campeão do Mundo em 2022, tomou seu lugar na seleção.

Ousadia ou maluquice?

Com 1,85m de altura, Arce mostra explosão, reflexos e, principalmente, belos lançamentos. Em uma defesaça contra o Boca, saiu sorrindo pelo feito. Veja abaixo.

O jornalista argentino Damián Villagra, da TyC Sports, destaca algumas das características do goleiro do Riestra:

— Tem reflexos rápidos, é ágil, corajoso e com muita personalidade. E ele domina a bola muito bem, já driblou até o meio-campo e inicia contra-ataques. Sua distribuição de passes é excelente.

Além de Higuita, Arce remete a outras figuras icônicas do futebol. Para Villagra, guardadas as devidas proporções, o goleiro lembra estilos de jogo de nomes como Pato Abbondanzieri, ex-Inter e Boca Junior, o mexicano Jorge Campos e o paraguaio Chilavert.

Apesar disso, diferente dois dois últimos ícones, ele ainda não tem gols na carreira. Porém, já mostrou qualidade em cobranças de falta e sonha em balançar as redes um dia. Aliás, também já admitiu ter como meta fazer um gol direto de sua área.

Veja lance de Arce no Campeonato Argentino





Riscos para si mesmo

Ao mesmo tempo em que o estilo chama atenção e alegra quem vê, ele também traz riscos, por óbvio. No ano passado, pelo Campeonato Argentina, Arce foi vitima de sua ousadia. Ao agarrar a bola, rapidamente a colocou no chão e a levou em direção ao meio campo, mas acabou perdendo a posse. Quase do meio da rua, mas com o gol livre, o adversário prontamente arriscou e marcou.

Outro exemplo vem da última sexta-feira (3). O goleiro já estava no campo de ataque, no centro do campo, quando acabou errando um passe e deixando o time rival com campo livre para fazer o gol.

Desafio para o Tricolor

Diante desse estilo pouco ortodoxo, o Grêmio encara não apenas um goleiro, mas um personagem capaz de transformar qualquer lance em algo imprevisível. Cabe, especialmente aos jogadores de ataque, estarem atendo às características de Nacho Arce.