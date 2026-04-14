Grêmio divulga lista de relacionados com titulares e uma baixa na zaga

Luís Castro busca um resultado positivo nesta terça-feira, na Arena. Dante FERNANDEZ / AFP

O Grêmio enfrenta o Deportivo Riestra, nesta terça-feira (14), pela segunda rodada da Sul-Americana. O técnico Luís Castro terá quase todos os titulares à disposição para o confronto.

O único desfalque do time titular é o zagueiro Gustavo Martins. Balbuena é opção para formar a zaga ao lado de Viery.

No meio, a tendência é que Arthur seja preservado. Dodi deve ocupar o lugar do camisa 8, formando o meio-campo com Noriega e Monsalve. André Henrique, que não foi relacionado para o Gre-Nal 452, reaparece na lista como opção.

O Tricolor vem de derrota para Montevideo City Torque e está na lanterna do Grupo F na Sul-Americana. O time recebe o Riestra, na Arena, a partir das 19h desta terça.

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