Grêmio disputará a Sul-Americana pela oitava vez; veja retrospecto

Clube gaúcho foi eliminado pelo Alianza Lima, nos playoffs do mata-mata, no ano passado. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio tem uma relação longa com a Sul-Americana, mas pouco festiva. Nesta quarta (6), diante do Montevideo City Torque, o Tricolor iniciará a sua oitava campanha na competição em busca do título inédito.

A primeira participação foi em 2003, na segunda edição. A mais recente ocorreu em 2021. O melhor resultado foi conquistado em 2012, quando o time de Vanderlei Luxemburgo foi eliminado nas quartas de final.

A soma de todos os jogos do Grêmio na Sul-Americana chega a 30. Foram 14 vitórias, nove empates e sete derrotas.

Relembre todas as participações do Grêmio na Sul-Americana

2003

A estreia foi breve. No início, a Sul-Americana tinha uma fase preliminar com um triangular entre clubes do mesmo país.

A chave do Grêmio tinha Vasco e São Paulo. Após levar 4 a 0 dos paulistas, o Tricolor empatou em 1 a 1 com os cariocas e foi eliminado.

No primeiro jogo, o técnico gremista era Nestor Simeonato. No segundo, Adilson Baptista. O time da estreia teve Danrlei; Ânderson Lima, Adriano, Baloy e Roger Machado; Marcos Paulo, Douglas Silva, Tinga e Jorge Mutt; Caio e Flávio Dias;

2004

No ano do segundo rebaixamento no Brasileirão, tampouco teve vida longa na Sul-Americana. Voltou a cair na fase inicial.

Desta vez, era um mata-mata contra o Inter. No primeiro jogo, derrota por 2 a 0, no Beira-Rio. No Olímpico, a vitória por 2 a 1 foi insuficiente para eliminar o rival.

O time dirigido por Cuca tinha nomes como Cocito, Leanderson e Fábio Pinto. Outros jogadores daquele elenco eram Felipe Melo e Christian.

2008

Quatro anos depois, o Grêmio voltou à Sula. Nova queda na primeira fase. Outra vez para o Inter.

Foram dois empates. No Beira-Rio, 1 a 1. No Olímpico, 2 a 2. Pelo saldo qualificado o Inter avançou. O time era comandado por Celso Roth.

2010

A quarta participação também foi curta. A equipe gremista entrou direto na segunda fase e logo foi eliminada.

O adversário foi o Goiás. Após empatar em 1 a 1 fora de casa, o Grêmio levou 2 a 0 no Olímpico. O time tinha Renato Gaúcho como técnico.

2012

Grêmio, do volante Souza, foi eliminado pelo o Millonarios. Eitan Abramovich,AFP

A melhor campanha gremista na Sul-Americana teve Vanderlei Luxemburgo como técnico. Ela durou até as quartas de final.

O primeiro oponente foi o Coritiba. A classificação foi conquistada no saldo qualificado. Vitória por 1 a 0, ainda no Olímpico, combinada com derrota por 3 a 2, no Paraná, permitiu o avanço gremista.

O Barcelona de Guayaquil surgiu na sequência. Duas vitórias do Tricolor. No Equador por 1 a 0. Em casa, por 2 a 1. Depois, queda para o Millionarios. Após triunfo por 1 a 0 em Porto Alegre, levou 3 a 1 na Colômbia.

2021

Time de Felipão levou virada da LDU. Jefferson Botega / Agencia RBS

A penúltima campanha terminou nas oitavas de final. Após ser eliminado pelo Independiente del Valle na pré-Libertadores, o Grêmio ficou em uma chave com La Equidad, Lanús e Aragua.

Já sob o comando de Thiago Nunes, foram cinco vitórias e um empate. A primeira parte da campanha teve duas goleadas sobre os venezuelanos do Aragua, 8 a 0 e 6 a 2.

Nas oitavas, sob a tutela de Luiz Felipe Scolari, eliminação em casa. Apesar da vitória como visitante por 1 a 0, o Grêmio foi batido por 2 a 1 na Arena.

2025

A campanha mais recente foi no ano passado. Inicialmente sob o comando de Gustavo Quinteros, o Grêmio entrou no grupo junto com Sportivo Luqueño-PAR, Atlético Grau-PER e Godoy Cruz.

Estreou fora de casa com vitória sobre os paraguaios e, depois, bateu os peruanos por 2 a 0 na Arena. Porém, o desempenho não era bom e, por conta dos maus resultados no Brasileirão e do vice no Estadual, Quinteros deu lugar a Mano Menezes. O gaúcho assumiu e somou empates consecutivos contra Godoy Cruz e Atlético Grau.

O Grêmio encerrou a fase inicial vencendo o Luqueño e passando como segundo. Nos playoffs do mata-mata, foi eliminado pelo Alianza Lima: perdeu na ida por 2 a 0 e ficou no 1 a 1 na Arena.