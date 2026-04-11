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Grêmio deve ter Tetê e meio-campo inédito no Gre-Nal 452

Clássico válido pela 11ª rodada do Brasileirão será disputado na noite deste sábado no Beira-Rio

Filipe Duarte

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