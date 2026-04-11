Grêmio deve ter Tetê e meio-campo inédito no Gre-Nal 452

Atacante Tetê deve voltar a ganhar espaço no time gremista. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Grêmio terá mudanças para encarar o Gre-Nal 452. Além de escalar um meio-campo inédito, o técnico Luís Castro deve optar por começar com Tetê contra o Inter no Beira-Rio.

No miolo do time, um trio que jamais atuou junto: Noriega, Nardoni e Arthur. Portanto, não haverá a figura do camisa 10. Já Tetê deve aparecer como ponta pela direita.

A linha defensiva conta com os retornos de Pavon, Gustavo Martins e Viery, que foram preservados da viagem ao Uruguai, onde o Tricolor estreou com derrota na Copa Sul-Americana diante do Montevideo City Torque. O mesmo vale para o centroavante Carlos Vinícius.

Assim, a escalação gremista teria: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Arthur; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.

As outras opções na concentração gremista são: Gabriel Grando, Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann, Caio Paulista, Dodi, Leonel Pérez, Monsalve, Gabriel Mec, Roger, Enamorado e Braithwaite.

O clássico válido pela 11ª rodada do Brasileirão está agendado para iniciar às 20h30min deste sábado (11).