Grêmio deve adotar uma nova versão de time contra o Athletico-PR

Em apenas dois treinos o Grêmio deve adotar uma estratégia diferente para encarar o Athletico-PR, sábado (2), na Arena da Baixada. O contexto da partida e do adversário fazem o Tricolor planejar numa formação mais física para o confronto. Alterações devem ser promovidas pelo desgaste.
A avaliação preliminar antes de começar a preparação é que tanto pelo campo sintético como pelas características do time adversário devem gerar uma mudança pontual na equipe. Acredita-se em um jogo muito disputado e combativo.
Diferentemente do Grêmio, que viajou ao Chile e agora vai para o Paraná, o Athletico apenas descansou durante a semana pensando no Tricolor. Assim, os jogadores gremistas apresentam desgaste físico numa comparação preliminar.
Atletas mais franzinos podem ir para o banco. O mesmo vale para quem retorna de lesão, como Willian. Pela falta de alternativas, Tetê pode seguir na ponta e uma formação com três volantes não é descartada. Viery e Carlos Vinícius estão fora por suspensão.
Nesta quinta-feira (30), em Santiago, o foco será a recuperação. Na sexta (1º), no Colégio Seminário Ponticio Menor, que tem um campo sintético para emular as condições da Arena da Baixada, um esboço da formação será testada. Nardoni se juntará a delegação na capital paranaense.