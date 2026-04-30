Grêmio deve adotar uma nova versão de time contra o Athletico-PR

Willian, que tem condição física mais franzina, deve ir para o banco. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Em apenas dois treinos o Grêmio deve adotar uma estratégia diferente para encarar o Athletico-PR, sábado (2), na Arena da Baixada. O contexto da partida e do adversário fazem o Tricolor planejar numa formação mais física para o confronto. Alterações devem ser promovidas pelo desgaste.

A avaliação preliminar antes de começar a preparação é que tanto pelo campo sintético como pelas características do time adversário devem gerar uma mudança pontual na equipe. Acredita-se em um jogo muito disputado e combativo.

Diferentemente do Grêmio, que viajou ao Chile e agora vai para o Paraná, o Athletico apenas descansou durante a semana pensando no Tricolor. Assim, os jogadores gremistas apresentam desgaste físico numa comparação preliminar.

Atletas mais franzinos podem ir para o banco. O mesmo vale para quem retorna de lesão, como Willian. Pela falta de alternativas, Tetê pode seguir na ponta e uma formação com três volantes não é descartada. Viery e Carlos Vinícius estão fora por suspensão.