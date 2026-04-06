Grêmio deixa número de camisa histórico de fora da lista da Sul-Americana

Número ganhou maior destaque na história do Grêmio em 1995. José Doval / Agencia RBS

Com a numeração dos atletas já divulgada, chamou a atenção a ausência de um "camisa 16". O número é lembrado com carinho pelo torcedor por conta de Jardel, que utilizava tal camiseta em 1995, quando o clube foi campeão da Libertadores e o atacante terminou como artilheiro.

O último jogador a vestir a camisa 16 no Grêmio foi o chileno Aravena. Ele foi emprestado ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, em fevereiro.

Recentemente, a camisa ainda foi ocupada por Lucas Silva, Thaciano, Léo Moura e Riveros. Desde a saída de Aravena da equipe, o número não foi repassado para outro jogador.

Da lista completa do Grêmio para a disputa da competição continental, 29 jogadores foram formados nas categorias de base. Entre os 50, 33 já estavam no elenco profissional.