Grêmio defende invencibilidade na Arena contra o Coritiba pelo Brasileirão

Arthur é uma das apostas de Luís Castro para a partida. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A Arena é grande aliada do Grêmio no Brasileirão. Dentro de casa, com o apoio da torcida, o Tricolor defenderá neste domingo (26) sua invencibilidade na competição como mandante contra o Coritiba.

A partida ganhou maior importância pela sequência de insucessos no campeonato. São cinco jogos sem vencer em sequência, mesmo com os triunfos sobre o Deportivo Riestra e o Confiança nas copas no período.

Os números mostram que o fator local é uma das forças da equipe no campeonato brasileiro de 2026. São três vitórias e dois empates até o momento, com 10 gols marcados e cinco sofridos. Só Palmeiras (100%), Flamengo (86,7%), Athletico-PR (83,3%), Fluminense (83,3%) e São Paulo (80%) estão acima do Tricolor na relação.

O clube gaúcho somou 73,3% dos pontos na Arena. No Brasileirão do ano passado, o time teve aproveitamento de 56%. Venceu nove, empatou e perdeu cinco jogos para completar as 19 rodadas como mandante.

Na temporada, o retrospecto também é garantia de força. Dos 13 jogos em casa no ano, são oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O único técnico que saiu da Arena vitorioso na temporada comentou sobre o que faz o Grêmio ter um rendimento tão positivo em seu estádio. Na primeira partida da temporada em Porto Alegre, o Zequinha bateu o Tricolor por 1 a 0.

— Peguei bem no início do trabalho de Luís Castro. É um time que se impõe em casa, com um padrão de jogo bem definido. Que faz uma marcação um pouco mais alta quando joga em casa. Adianta as linhas do time, e isso favorece a ter mais posse de bola e ficar mais perto do gol do adversário. Castro conseguiu, principalmente em casa, dar o padrão de jogo do time. Quem estuda o Grêmio, vê que tem trabalho nisso — comentou Gabardo Júnior, que estava no São José e agora assumiu o comando do Ypiranga.

Uma vantagem a mais que se confirmou contra o Confiança também foi citada como um fator de força da equipe. Com Arthur mais recuado, novamente como volante, o Grêmio ganha força.

— Ele é um camisa 10 que joga de volante. Dá muita qualidade para o início do jogo. Faz a saída de trás ser qualificada. Facilita muito — opinou o técnico.

Bom desempenho do Coritiba fora de casa

O desafio a ser superado neste domingo é que o Coritiba é um dos melhores visitantes do Brasileirão. Só o Bahia tem rendimento melhor. Os baianos conquistaram 66,7% dos pontos disputados.

— É continuar com a mesma chave, mesmo pensamento, mesma pegada. Estamos jogando bem fora de casa, o adversário está em uma pressão, vamos ter espaço, eles têm o Carlos Vinícius, um centroavante que está fazendo gol, mas eles devem ter cuidado com a gente também — disse o lateral-direito Tinga, ex-Grêmio.

A equipe de Fernando Seabra está empatada com o Palmeiras, ambos com 61,1% de aproveitamento. Um desafio para provar que a Arena virou garantia de pontos para o Grêmio em 2026.