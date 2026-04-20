Grêmio contrata atleta japonês para time sub-20; veja quem é

Ten pertence ao Machida Zelvia e já atuou profissionalmente no Japão. Machida Zelvia / Divulgação

O Grêmio contratou um meia japonês para as categorias de base. Tenshiro Takasaki, o Ten, completou 20 anos em fevereiro deste ano e chegou para o time sub-20 por empréstimo até o final desta temporada.

Ten pertence ao Machida Zelvia e já atuou profissionalmente no Japão, mas foi contratado para a base gremista. Canhoto, o meia só poderá atuar depois da abertura da janela de transferências internacional. Até lá, treinará no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O meia faz aulas de inglês oferecidas pelo Grêmio e terá também um professor de português. Ele conta ainda com acompanhamento de uma pessoa da equipe de empresários que fala e escreve fluentemente japonês nas primeiras semanas em Porto Alegre.

O volante Noriega tem passagem pelo mesmo clube japonês, durante o período em que viveu no Japão. O nipo-peruano é uma referência para Ten pelo sucesso atingido no time profissional. Ten já foi convocado para a seleção japonesa sub-17 e é visto no Machida Zelvia como um jogador de potencial.

A negociação, inclusive, pode iniciar uma parceria entre o Grêmio e o Zelvia. O clube japonês procura um parceiro no Brasil e foi direcionado para iniciar os contatos com o Tricolor, que teve uma relação com o Kawasaki Frontale nos anos 1990, com empréstimo de jogadores como Scheidt e Tinga à época.