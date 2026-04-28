Grêmio confirma volta de meia-atacante pela Sul-Americana

Willian vira opção para Luís Castro contra o Palestino. Lucas Uebel / Divulgação/Grêmio

A delegação do Grêmio terá um reforço importante para o confronto contra o Palestino, nesta quarta-feira (29), pela Sul-Americana. Willian está de volta após um mês de recuperação de uma lesão muscular e passa a ser opção para o técnico Luís Castro em mais de uma função.

O atleta, de 37 anos, estava sentindo um desconforto e tendo o rendimento afetado dentro de campo desde janeiro. Após a derrota para o Vasco, no Rio de Janeiro, em 22 de março, clube e atleta optaram, em consenso, por um tratamento que poderia durar até seis semanas. O diagnóstico foi de tendinopatia na região posterior da coxa direita.

Nos últimos dias, Willian foi submetido a testes no CT Luiz Carvalho e acabou liberado para a viagem desta semana. Ele se junta ao grupo para a sequência de compromissos fora de casa — contra o Palestino, no Chile, e diante do Athletico-PR, em Curitiba —, em deslocamentos consecutivos, sem retorno a Porto Alegre.

Luís Castro projeta utilizar o jogador como meia de criação, embora ele também possa atuar aberto pela esquerda na ponta — sua posição de origem.

A tendência, por ora, é de minutagem controlada para Willian, sem presença garantida entre os titulares. Já Amuzu deve ser preservado após a pancada sofrida contra o Coritiba no último fim de semana.

A lista completa de relacionados deve ser oficializada pelo Grêmio às 21h desta terça-feira (28). O duelo contra o Palestino ocorre às 21h30min desta quarta-feira (29), no Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, no Chile.