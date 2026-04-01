Grêmio confirma lesão de volante; saiba a previsão para o retorno

Pérez sofreu lesão muscular. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O volante Leonel Pérez ficará de fora das próximas partidas do Grêmio. O clube confirmou nesta quarta-feira (1º) que o jogador sofreu uma lesão muscular.

De acordo com o boletim publicado pelo Grêmio, o argentino está com uma lesão grau 1 no músculo adutor da perna direita. A expectativa é de que ele retorne aos gramados entre duas e três semanas, perdendo boa parte da sequência de jogos de abril.

Se a previsão otimista se confirmar, Pérez perderá os jogos contra Palmeiras, Remo, Montevidéo Torque, Inter e Deportivo Riestra. Cruzeiro e Confiança engrossariam a lista de jogos sem Pérez caso se confirme uma volta em três semanas.