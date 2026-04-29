Grêmio confirma lesão de promessa que está no time profissional

Roger marcou um gol e deu uma assistência na primeira rodada do Gauchão. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio confirmou na noite desta terça-feira (28) a lesão de uma das principais promessas da equipe. O atacante Roger, de 17 anos, foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na musculatura posterior da perna direita.

Conforme foi informado pelo Grêmio, o prazo para retorno do atleta está entre quatro e seis semanas.

Roger estreou no time profissional nesta temporada a partir da chegada de Luís Castro. No primeiro jogo, contra o Avenida, pelo Gauchão, marcou um gol e deu uma assistência.

O Grêmio enfrenta o Palestino, nesta quarta-feira (29), às 21h30min, no Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, no Chile, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.