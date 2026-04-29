Grêmio chega ao Chile com duas baixas e dois retornos; confira os relacionados

Willian está recuperado e volta a ser opção. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Com uma delegação reforçada, o Grêmio desembarcou no Chile para encarar o Palestino pela Copa Sul-Americana. O técnico Luís Castro deve confirmar a escalação titular, nesta quarta-feira (29), com o objetivo de emendar uma sequência positiva na temporada.

No entanto, apesar da intenção de escalar força máxima, o Tricolor tem duas baixas para a partida. Em contrapartida, o grupo conta com dois retornos.

Em solo chileno

O voo fretado que levou o grupo do Grêmio de Porto Alegre a Santiago durou cerca de três horas, com pouso por volta das 17h no horário local (18h em Brasília). Após aproximadamente 1h30min de deslocamento, a delegação chegou a um hotel de alto padrão no bairro Vitacura, área nobre da capital chilena.

Na chegada, duas ausências foram confirmadas: Amuzu, com desconforto no tornozelo direito, e o jovem meia Roger, também em função de problema físico.

Por outro lado, duas voltas foram registradas: Willian, recuperado de lesão na coxa direita, após mais de um mês de tratamento, e Tiaguinho, preterido por opção técnica nas últimas partidas.

Além dos jogadores e da comissão técnica, a delegação conta com a presença de dirigentes do departamento de futebol, incluindo também o presidente Odorico Roman e o CEO Alex Leitão.

O time para enfrentar o Palestino

O planejamento de Luís Castro prevê a utilização de titulares para somar pontos na briga pela classificação na Sul-Americana, adquirir confiança com a repetição da mesma ideia pelo terceiro duelo consecutivo e engatar uma sequência positiva.

Sem Amuzu, Tetê deve ganhar espaço na ponta com a troca de lado de Enamorado, da direita para a esquerda.

O provável time tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Arthur e Mec; Tetê, Carlos Vinícius e Enamorado.

O jogo diante do Palestino ocorre nesta quarta às 21h30min. Na sequência, a delegação seguirá do Chile para Curitiba, na sexta-feira (1º), para encarar o Atheltico-PR, no final de semana, pelo Brasileirão.

Confira os relacionados do Grêmio:

Goleiros : Gabriel Grando, Weverton e Beltrame.

: Gabriel Grando, Weverton e Beltrame. Zagueiros : Gustavo Martins, Balbuena, Kannemann, Viery e Wagner Leonardo.

: Gustavo Martins, Balbuena, Kannemann, Viery e Wagner Leonardo. Laterais : Caio Paulista, Marcos Rocha e Pedro Gabriel.

: Caio Paulista, Marcos Rocha e Pedro Gabriel. Meias : Arthur, Leo Pérez, Noriega, Willian, Tiaguinho e Riquelme.

: Arthur, Leo Pérez, Noriega, Willian, Tiaguinho e Riquelme. Atacante: André Henrique, Braithwaite, Vinícius, Enamorado, Gabriel Mec, Pavon e Tetê.