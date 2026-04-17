Grêmio chega a Belo Horizonte para duelo contra o Cruzeiro; veja a lista de relacionados e o provável time

O Tricolor chegou ao hotel no início da noite desta sexta-feira (17), em Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro neste sábado (18), tentando conquistar seu primeiro triunfo como visitante na competição. O técnico Luís Castro tem desfalques para a partida.
Os zagueiros Viery, suspenso, e Kannemann, com desconforto muscular, permaneceram em Porto Alegre. O argentino, inclusive, seria titular, mas acabou vetado em função do problema físico. Wagner Leonardo deve formar a dupla de zaga com Gustavo Martins.
No restante, a escalação gremista tende a ser a mesma das últimas partidas sob o comando de Luís Castro. A principal dúvida está no ataque, entre Tetê e Enamorado. Uma possível formação tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Arthur; Tetê (Enamorado), Amuzu e Carlos Vinícius.
A equipe terá a missão de conquistar a primeira vitória gremista fora de Porto Alegre neste Brasileirão. Até agora, são dois empates em seis jogos como visitante — ou seja, dois pontos conquistados em 18 possíveis.
Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30min, no Mineirão. O Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 13 pontos, enquanto os mineiros abrem o Z-4, com 10. A partida é válida pela 12ª rodada da competição.
Confira os relacionados:
- Goleiros: Grando, Weverton e Beltrame
- Laterais: Caio Paulista, Marcos Rocha, Pavon e Pedro Gabriel
- Zagueiros: Balbuena, Gustavo Martins, Luis Eduardo e Wagner Leonardo
- Volantes: Arthur, Nardoni, Dodi, Noriega, Pérez e Tiaguinho
- Meias: Gabriel Mec, Monsalve e Roger
- Atacantes: Amuzu, Braithwaite, Carlos Vinícius, Tetê e Enamorado
