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Grêmio aposta em jogo contra o Deportivo Riestra para afastar turbulência na temporada

Tricolor recebe o clube argentina nesta terça-feira (14) em partida válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana

Marco Souza

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