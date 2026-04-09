Grêmio anuncia venda de ingressos e divulga logística para a torcida no Gre-Nal

Torcida tricolor terá direito a 2 mil lugares no Beira-Rio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio divulgou, nesta quinta-feira (9), as informações sobre ingressos e a logística para a torcida tricolor no Gre-Nal 452, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O clássico será disputado no sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio.

A venda de ingressos começa nesta quinta (9), às 16h, exclusivamente para os sócios do clube. Ao todo, serão disponibilizados 2 mil lugares para a torcida visitante.

A compra deve ser feita pelo site oficial do Grêmio. Cada torcedor poderá adquirir apenas um ingresso.

Poderão garantir presença no clássico os sócios das categorias Cadeira e Arquibancada, Torcedores Diamante e Ouro e Onde Estiver, desde que estejam com as mensalidades em dia.

Após a confirmação da compra, o associado será contatado por e-mail pelo Quadro Social e receberá as instruções para resgate do ingresso e cadastro facial, exigido pela Lei Geral do Esporte.

Deslocamento será obrigatório em ônibus com escolta

Por determinação dos órgãos de segurança pública, os torcedores gremistas com ingresso deverão fazer o deslocamento até o Beira-Rio exclusivamente nos ônibus disponibilizados pelo clube, com saída da Arena. Segundo o Grêmio, a Brigada Militar não permitirá o acesso independente de torcedores visitantes ao estádio.

O trajeto será feito em comboio com escolta policial, tanto na ida quanto na volta, como medida de segurança.

Os valores do ingresso são R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia-entrada). Será cobrado ainda mais R$ 20 pelo deslocamento de ônibus.

Horários e acesso na Arena

Os torcedores deverão se apresentar na Arena até as 15h, com entrada pelo Portão 4. Será necessário apresentar o comprovante enviado por e-mail pelo Quadro Social e um documento de identificação atualizado.

A recomendação do clube é que os gremistas cheguem antes desse horário por causa dos procedimentos de embarque e validação.

Para quem optar por ir de carro até a Arena, o estacionamento interno estará disponível a partir das 12h, com acesso pelo Portão 1, ao custo de R$ 20, pagos no local.