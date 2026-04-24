Grêmio amplia aposta nos jovens e reforça grupo principal com atletas da base

Pedro Gabriel se tornou o novo titular do time desde a lesão de Marlon. Lucas Uebel / Gremio.net

A vitória sobre o Confiança, na última terça-feira, não apaga algumas das dúvidas do torcedor deixadas pela sequência ruins de jogos do mês de abril. Mas a escalação, e a forma como foi construída a atuação, dá um sinal de futuro para a equipe.

O projeto da gestão de Odorico Roman para seu mandato no clube aposta no talento revelado no CFT Hélio Dourado e na escolinha do clube no Cristal para abastecer o time principal. As primeiras manifestações de Castro como treinador indicaram que colocar jovens na categoria principal era um dos seus objetivos para o trabalho.

— Temos de fazer isso (contratar), mas não podemos esquecer daquilo que é uma parte fundamental da vida do Grémio, que é a sua base. E a sua base, nós temos que ter na equipe e no nosso elenco o espaço para se manifestarem os jogadores que vêm debaixo. E, portanto, as ocasiões de maior dificuldade que as equipas podem ter, que os clubes podem ter. Vamos tentar criar esse contexto base e mercado, e projetar o clube para um patamar superior — disse, em sua apresentação.

O talento formado em casa é esperança de solução para as contas também. Viery e Pedro Gabriel, segundo fontes consultadas por Zero Hora no mercado, devem receber propostas na próxima janela. O lateral, inclusive, assumiu bem a titularidade após a lesão de Marlon.

Gabriel Mec também é outro nome muito valorizado por clubes do Exterior, com propostas recusadas nas últimas janelas de transferência.

Questionado nas últimas semanas sobre a dificuldade financeira do clube para contratar próxima janela, o técnico português sinalizou que o caminho no clube para tentar resolver algumas das carências será o uso dos jogadores da base. Mesmo pressionado pela sequência de resultados abaixo do esperado.

— O mercado é muito caro para nós, para podermos ir com o nosso bolso ao mercado. Portanto, temos que os fazer (os jogadores). Aliás, o projeto passa muito por isso — afirmou.

Base no grupo principal

Até o momento, os números comprovam o discurso. Dos 38 jogadores utilizados em 2026, 15 tiveram passagem pela base do clube. Do grupo principal atual, após chegadas e saídas das últimas janelas, o Grêmio conta com 16 atletas formados em Eldorado do Sul. Na temporada, quatro meninos receberam suas primeiras oportunidades no time principal: Roger, Tiaguinho, Zortea e Jefinho.

— A integração entre a base e o profissional é um pilar dessa gestão e desde o primeiro momento buscamos o máximo aproveitamento dos nossos talentos. O Grêmio está trabalhando muito para aperfeiçoar esses processos com a integração das metodologias desde o Cristal até o CT Profissional — afirmou Antonio Dutra Júnior, vice de futebol do Grêmio.

A tendência é de que os jovens da base sigam em alta na hierarquia de equipe para os próximos jogos. Mesmo que Gustavo Martins esteja fora por suspensão contra o Coritiba, os demais jogadores revelados no clube devem seguir como titulares após a boa atuação contra o Confiança.