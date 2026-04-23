Grêmio alinha primeiro amistoso durante a Copa do Mundo

O Grêmio encaminhou mais um item do planejamento para o período sem jogos durante a Copa do Mundo. O Tricolor negocia com a Chapecoense a realização de um dos quatro amistosos previstos para a intertemporada.
Antes da realização das partidas, conforme antecipado por ZH, o clube dará 15 dias de férias aos atletas no início de junho. O último compromisso antes da pausa será pelo Brasileirão. O Grêmio receberá o Corinthians, em 30 ou 31 de maio, em Porto Alegre.
O planejamento elaborado pela comissão técnica e o departamento de futebol prevê 35 dias de treinos e testes para o segundo semestre. Até quatro amistosos são projetados para o recomeço das competições. O Brasileirão será retomado a partir de 22 de julho.
Grêmio e Chapecoense alinham, no mínimo, um jogo durante a Copa. É discutida a possibilidade da realização de dois jogos, um em Porto Alegre e outro em Chapecó. A informação do amistoso é confirmada pelas duas direções, mas algumas questões ainda estão em discussão.
Por pedido de Luís Castro, a direção prioriza a organização de amistosos contra clubes brasileiros. Assim, além de reduzir custos, o grupo de jogadores também evitará deslocamentos mais longos e a perda de tempo que poderia render mais treinos. Um convite para um torneio amistoso na Turquia foi descartado pela direção por esse motivo.