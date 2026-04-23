Grêmio alinha primeiro amistoso durante a Copa do Mundo

Grêmio de Luís Castro negocia amistoso contra a Chapecoense. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio encaminhou mais um item do planejamento para o período sem jogos durante a Copa do Mundo. O Tricolor negocia com a Chapecoense a realização de um dos quatro amistosos previstos para a intertemporada.

Antes da realização das partidas, conforme antecipado por ZH, o clube dará 15 dias de férias aos atletas no início de junho. O último compromisso antes da pausa será pelo Brasileirão. O Grêmio receberá o Corinthians, em 30 ou 31 de maio, em Porto Alegre.

O planejamento elaborado pela comissão técnica e o departamento de futebol prevê 35 dias de treinos e testes para o segundo semestre. Até quatro amistosos são projetados para o recomeço das competições. O Brasileirão será retomado a partir de 22 de julho.

Grêmio e Chapecoense alinham, no mínimo, um jogo durante a Copa. É discutida a possibilidade da realização de dois jogos, um em Porto Alegre e outro em Chapecó. A informação do amistoso é confirmada pelas duas direções, mas algumas questões ainda estão em discussão.