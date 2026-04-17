Grêmio abre venda de ingressos para a estreia na Copa do Brasil 2026

Arena receberá primeira partida da equipe na Copa do Brasil de 2026. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (17) os preços e as informações da venda dos ingressos para a partida da próxima terça-feira (21) contra o Confiança, pela Copa do Brasil, às 19h30min. Será a estreia do Tricolor na competição em 2026.

Os sócios terão acesso aos lugares a partir desta sexta. Não sócios podem realizar a compra neste sábado. A comercialização dos ingressos ocorre até as 20h15min de terça-feira.

O clube não divulgou a previsão de público para o jogo. Os valores dos ingressos variam de R$ 27,50 a R$ 211,50 para sócios. O preço para não sócios será de R$ 55 a R$ 235.

Tabela de preços para Grêmio x Confiança. Reprodução / Divulgação Grêmio

O jogo de volta contra o Confiança está marcado para o dia 14 de maio, às 19h, no Estádio Batistão.



