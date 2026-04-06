Grêmio abre semana de estreia na Sul-Americana e de Gre-Nal com cinco atletas fora de combate; veja a lista

Técnico português tem ausências importantes. Angelo Pieretti | Grêmio FBPA / Divulgação

O técnico Luís Castro inicia a semana de estreia na Copa Sul-Americana e do clássico Gre-Nal, marcado para o próximo sábado (11), com cinco atletas no departamento médico. Willian, Léo Perez, João Pedro, Marlon e Villasanti formam a lista.

Por outro lado, o treinador conta com o retorno de três jogadores que não ficaram à disposição no empate diante do Remo por preservação. O zagueiro Balbuena, o volante Noriega e o atacante André Henrique participaram do trabalho realizado na manhã desta segunda-feira (6) e devem reforçar o grupo para os próximos compromissos.

No que diz respeito aos atletas fora de combate, o caso que requer mais cuidados é o de Willian. O meia teve diagnosticada uma tendinopatia na coxa direita, confirmada no último sábado (4). O prazo para retornar aos gramados é de 4 a 6 semanas.

O volante Léo Perez se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, detectada na semana passada. O atleta ainda deve permanecer fora por cerca de duas semanas. Quem também segue tratando uma lesão muscular, mas na coxa esquerda, é o lateral João Pedro.

Já o lateral-esquerdo Marlon volta no segundo semestre. O atleta se recupera de uma fratura no tornozelo direito e já iniciou a fisioterapia no CT Luiz Carvalho, mas seu retorno deve ocorrer apenas após a Copa do Mundo.

Por fim, na lista aparece Villasanti. O paraguaio não atua desde agosto do ano passado, quando sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo. No entanto, o volante já vem realizando trabalhos com bola e pode ficar à disposição de Luís Castro entre o fim de abril e o início de maio.

Todos esses jogadores estão fora dos próximos compromissos do Grêmio. Pela Sul-Americana, na próxima quarta-feira (8), o Tricolor joga no Uruguai contra o Torque, com uma escalação reserva. Depois, no sábado (11), o adversário será o Inter, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Situação do departamento médico do Grêmio:

Willian — tendinopatia na coxa direita (4 a 6 semanas)

Léo Perez — lesão muscular na coxa direita (mais duas semanas fora)

João Pedro — lesão muscular na coxa esquerda (mais duas semanas fora)

Marlon — fratura no tornozelo direito

Villasanti — lesão ligamentar no joelho esquerdo