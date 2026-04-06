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Grêmio abre semana de estreia na Sul-Americana e de Gre-Nal com cinco atletas fora de combate; veja a lista

Por outro lado, Luís Castro conta com três retornos para os próximos duelos

Geison Lisboa

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