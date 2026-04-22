Grêmio 2x0 Confiança: veja os gols e os melhores momentos pela Copa do Brasil

O Grêmio estreou na Copa do Brasil com vitória. Na noite de terça-feira (21), o Tricolor superou o Confiança-SE por 2 a 0, na Arena, e vai com a vantagem para o jogo de volta da quinta fase da competição. Carlos Vinícius e Amuzu foram os autores dos gols.

Depois de prometer mudanças no time, Luís Castro mandou a campo uma formação levemente diferente da que vinha sendo usada. O trio de volantes deu lugar a uma dupla com um meia, nesse caso, Gabriel Mec. Com um a mais durante boa parte do jogo, o Grêmio venceu sem sustos.

O jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil é em 14 de maio, no Sergipe. O próximo compromisso tricolor é no domingo (26), contra o Coritiba, na Arena, pelo Brasileirão.