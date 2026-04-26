Grêmio 1x0 Coritiba: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Grêmio fechou a 13ª rodada do Brasileirão com vitória. Na tarde deste domingo (26), o Tricolor superou o Coritiba por 1 a 0, na Arena, afastando-se da zona de rebaixamento. Gabriel Mec, aos 18 anos, marcou seu primeiro gol pelo time. Outros três gols, de Carlos Vinicius, Wagner Leonardo e Nardoni, foram anulados por impedimento.

Com um jogador a mais durante boa parte do jogo, o Grêmio leva os três pontos para casa.

O próximo jogo do tricolor é na quarta-feira (29), contra o Palestino, no Municipal de La Cisterna, em Santiago, pela fase de grupos da Conmebol Sul-Americana 2026.