Grêmio 0x0 Remo: veja os melhores momentos pelo Brasileirão

O Grêmio ficou no empate sem gols com o Remo pela 10ª rodada do Brasileirão. Mesmo jogando com um a mais em boa parte do segundo tempo, o Tricolor não conseguiu vencer a defesa dos paraenses e teve de se contentar com o 0 a 0 neste domingo (5), na Arena.

Assim, o time gaúcho chega aos 12 pontos e assume a 11ª colocação. São cinco a menos do que os times do G-5 e quatro a mais do que os integrantes do Z-4.

Próximos desafios

Agora, o Tricolor volta suas atenções à Sul-Americana. Na próxima terça-feira (8), às 21h30min, estreará diante do Montevideo City Torque na competição internacional. O duelo ocorre no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Pelo Brasileirão, o próximo teste será diante do maior rival. O clássico Gre-Nal ocorre no sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio.