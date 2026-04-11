Gangorra tricolor: quem cresceu e quem caiu no time do Grêmio desde o último Gre-Nal

Festa gremista no Beira-Rio não se repetiu nos jogos seguintes. André Ávila / Agência RBS

Um mês, 10 dias e uma eternidade são sinônimos no futebol. A distância entre o céu e o inferno futebolístico pode ser percorrida em bem menos tempo. Em 1º de março, o Grêmio, de Luís Castro, atingiu o seu ponto alto até aqui na temporada ao vencer o Inter por 3 a 0, no primeiro jogo da final do Gauchão. Uma semana depois, empatou em 1 a 1 e agregou mais uma taça para a contabilidade.

Sete jogos depois, o time do técnico Luís Castro chega para o Gre-Nal 452, nesta sábado (11), não empolgou o seu torcedor. Na cotação de desempenho, poucos fecharam o período em alta. Muitos estabilizaram. E há aqueles, como o técnico português, em queda no “índice torcida gremista”.

O Grêmio venceu apenas o Vitória após o título estadual. Acumulou três empates e três derrotas. O time chega para o clássico em seu pior momento na temporada, de acordo com o próprio Castro.

— Eu acho que este jogo foi o pior da temporada — sentenciou após levar 1 a 0 do Montevideo City Torque.

Defesa

De trás para frente, a defesa, apesar dos tropeços, se firmou. Improvisado, Pavon se fixou como titular da lateral direita. Gustavo Martins e Viery jogaram os clássicos e confirmaram a titularidade desde então.

O lateral-esquerdo Pedro Gabriel sequer era cogitado entre os profissionais. Furou a hierarquia após Marlon sofrer fratura na perna direita e Caio Paulista não convencer. O garoto da base segue sob observação, mas ganhou pontos em suas atuações.

Meio-campo

No meio, a cotação tem setinha para baixo para quase todo mundo. Os dois jogos contra o Inter tiveram como meio-campo Noriega, Arthur e Monsalve. O peruano não variou. Arthur não assumiu a responsabilidade de ser o centro do time e seu futebol minguou junto com os resultados da equipe. Monsalve segue sendo Monsalve.

Ataque

No setor ofensivo, o saldo varia. Carlos Vinícius segue em alta. Dos seis gols gremistas, três foram marcados pelo centroavante. Amuzu continua como peça importante do ataque, mas sofreu com a falta de coletividade do time. Mesmo assim, perdeu um gol e manteve o nível de dedicação.

O terceiro elemento de ataque é uma das dúvidas para o jogo deste sábado. Enamorado foi titular nos dois clássicos. Desde então, se revezou com Tetê no lado direito de ataque. Na cotação, está acima do companheiro, mas abaixo do seu nível durante aqueles 180 minutos.