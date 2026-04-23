Gabriel Mec ganha pontos no Grêmio e vive expectativa de sequência como meia

Meia completou 18 anos em abril de 2026. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Chegou a vez de Gabriel Mec. Depois de um ano entre idas e vindas no time principal, o meia terá sua oportunidade. Uma chance que permitirá ao jovem de 18 anos ter sequência em sua função preferida.

Algo que será acompanhado de perto na Arena, mas também com monitoramento atento dos olheiros dos grandes clubes da Europa. Pelo menos até julho, no entanto, a atenção total será apenas em Porto Alegre. Não por falta de tentativas de interessados do Exterior.

A boa atuação contra o Confiança foi celebrada de forma tranquila. Um jantar em casa com os pais Robson e Ana Márcia e com irmão Diego em um condomínio na Zona Norte da Capital. Horas antes, depois de 65 minutos de boa atuação no gramado da Arena, o jovem deixou o estádio com elogios do técnico Luís Castro.

— Ele se dedica bastante no trabalho diário. Esse é o primeiro ano que o Mec está disputando o Brasileirão, assim como outros jovens jogadores do nosso elenco. Olhando para o nosso grupo, ele pode, sim, ser o camisa 10 — afirmou o treinador.

Novo titular

Como Willian segue em recuperação de lesão e Monsalve perdeu pontos com a comissão técnica pelo rendimento recente, Mec deve seguir como titular para a partida contra o Coritiba, neste domingo (26). A expectativa é de que a sequência na equipe possa ser ainda maior. Principalmente para oportunizar a confirmação da evolução vista nos treinos.

No Gauchão, nas semifinais contra o Juventude, Gabriel teve a oportunidade de jogar pela faixa central do campo. Aproveitado inicialmente como ponta em outros momentos, a ideia de Castro é garantir que ele possa se adaptar às exigências da posição.

— O problema é quando a bola está com o adversário. E, para mim, a avaliação do Mec e de todos os jogadores que entram em campo é do momento defensivo e das transições. E isso é sempre fruto de análise. Eu entendo que a grande valorização é sempre o momento ofensivo, mas nós temos que olhar para tudo — explicou o técnico.

Interesse da Europa

Antes do talento da promessa aparecer nos gramados das principais competições, o meio-campista já tinha chamados e propostas de fora do País. Em 2024, o Chelsea tentou repetir um projeto de clube e contratar o jogador antes dele aparecer no nível profissional. A ideia era selar a compra de Mec, na época com 16 anos, e levá-lo para a Inglaterra quando completasse 18. A proposta chegou ao presidente Alberto Guerra. A oferta previa o pagamento de 15 milhões de euros, com outros 9 milhões em metas. Na cotação da época, o valor da operação chegaria a R$ 150 milhões.

A demora nas negociações esfriou o interesse inglês. No ano passado, outra investida chegou à Arena. O Shakthar Donetsk veio a Porto Alegre e apresentou um pacote entre valor fixo e metas na casa dos 17 milhões de euros, cerca de R$ 108 milhões pela cotação. Mas desta vez foi o jogador que optou por permanecer e conquistar seu espaço no clube.