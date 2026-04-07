Futebol estilo City e titulares com tanque cheio: como chega o Torque, rival do Grêmio na Sul-Americana

Time avançou pelo tradicional Defensor na fase preliminar da competição. Montevideo City Torque / Divulgação

O Montevideo City Torque encara o jogo da próxima quarta-feira (8) pelo viés oposto ao do Grêmio. Se Luís Castro pode preservar titulares pensando no Gre-Nal do Brasileirão, os uruguaios se pouparam no final de semana para estrear de tanque cheio na Sul-Americana.

No último sábado (4), os "ciudadanos" — como são chamados — arrancaram um empate por 1 a 1 contra o Danubio fora de casa, tendo escalarado um time quase todo reserva. As exceções ficaram por conta do goleiro Torgnascioli e do lateral-direito Agüero, que marcou o gol aos 44 do segundo tempo.

— Rodou (o elenco) no torneio local, pensando em por o melhor na Sul-Americana — explica o repórter Pablo Cupese, jornalista do El País.

Para chegar à fase de grupos e cruzar o caminho tricolor, o Torque superou o tradicional Defensor Sporting na fase de mata. Já no Campeonato Uruguaio, a equipe figura na sexta colocação, a um ponto e uma posição abaixo do badalado Nacional, e a seis do Peñarol, que é vice-líder. O topo da tabela é ocupado pelo Racing.

Não vamos ao estádio do Grêmio para tirar fotos, ou ir à Argentina e Chile para passear. Queremos competir MARCELO MÉNDEZ Técnico do Torque.

Eduardo Agüero é um dos destaques do Torque. Montevideo City Torque / Divulgação

— Eu disse aos meninos: estamos todo ano fazendo esforço para participar da Copa e agora que classificamos vamos deixá-la? Temos que desfrutar, enfrentando bons rivais. Para alguns garotos, é a primeira experiência internacional. Não vamos ao estádio do Grêmio para tirar fotos, ou ir à Argentina e Chile para passear. Queremos competir! Se vamos passar ou não, é futebol. Nossa mentalidade é competir — declarou o técnico Marcelo Méndez em entrevista ao El Espectador Deportes quando se conheceram os componentes do Grupo F.

Experiência internacional

Participar de competições continentais não é uma novidade para o jovem clube de 19 anos de história. Adquirido pelo Grupo City em 2017, apenas 10 anos depois de sua fundação, abandonou o nome antigo (Club Atlético Torque) e chegou à Copa Sul-Americana em 2021. Ficou atrás do Independiente-ARG em uma época que só classificava o primeiro da chave, mas ficou à frente do Bahia, de quem venceu em Salvador.

No ano seguinte, a experiência foi na Libertadores, onde a aventura acabou mais cedo, na fase preliminar, eliminado pelo Barcelona de Guayaquil.

— Atualmente, o time não vive a sua melhor sequência, porque ganhou só um dos últimos cinco jogos. De qualquer forma, se encontra nos primeiros lugares do Torneio Apertura (está em sexto lugar). Um pouco longe do líder, mas com possibilidades de continuar crescendo, pensando sobretudo na tabela anual, que pode permitir outra classificação para um torneio internacional para o ano que vem — comenta Cupese.

Estilo ofensivo

A exemplo do que faz o Bahia no Brasil, o Torque segue a cartilha do Grupo City. Tem como missão lançar jovens talentos que podem figurar na Europa e, principalmente, praticar um estilo de jogo ofensivo.

— É um clube modelo, muito organizado economicamente e também em infraestrutura. Geralmente aposta na juventude, mas este ano encontrou a solvência defensiva, criando uma dupla de zaga experiente, com Gary Kagelmacher e Franco Romero, ambos com passado nos times grandes do Uruguai, e em um goleiro como Franco Torgnascioli, com vasta trajetória internacional — destaca o repórter da Rádio Carve Deportiva, Alfonso Irrazabal.

Esperança de gols

Argentino Esteban Obregón referência no ataque. Montevideo City Torque / Divulgação

No meio-campo, a bola passa pelos volantes Gonzalo Montes, ex-Universidad de Chile, e Pablo Siles, ex-Vitória, Cruzeiro e Athletico-PR. No ataque, a esperança de gols está no argentino Esteban Obregón, cria do Estudiantes, e no artilheiro Salomón Rodríguez, autor de seis gols nesta temporada.

É uma equipe que joga para a frente e raras vezes se mete atrás PABLO CUPESE Jornalista uruguaio.

— É uma equipe que joga para a frente e raras vezes se mete atrás. Teremos que ver como se comporta contra uma equipe do calibre do Grêmio, mas aqui, no futebol uruguaio, vai para a frente, ataca muito e tem como lado negativo os espaços que deixa para os rivais aproveitarem — analisa o jornalista Pablo Cupese.

Provável escalação

Uma provável escalação para encarar o Grêmio tem: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Ramiro Lecchini, Salomón Rodríguez e Esteban Obregón.