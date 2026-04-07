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Futebol estilo City e titulares com tanque cheio: como chega o Torque, rival do Grêmio na Sul-Americana

Clube uruguaio recebe o Tricolor na noite desta quarta-feira, no Estádio Centenário

Filipe Duarte

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