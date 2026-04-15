Formado no Grêmio, ex-companheiro de Neymar tem mais gols que jogos em equipe dos Estados Unidos

Guilherme é o principal jogador do Houston Dynamo no começo da temporada. @houstondynamo / Instagram/Reprodução

Formado na base do Grêmio e muito criticado pelo torcedor em duas passagens pelo clube, o atacante Guilherme encara um dos melhores momentos de sua carreira, nos Estados Unidos. Desde janeiro, ele defende o Houston Dynamo, equipe que disputa a MLS e que venceu a competição duas vezes, em 2006 e 2007.

O jogador deixou o Santos para jogar nos Estados Unidos após uma proposta de R$ 11 milhões. O Grêmio lucrou aproximadamente R$ 1,8 milhões por ter 20% do passe do atacante na época. A saída do clube paulista, assim como no Grêmio, foi conturbada.

Em uma liga menos competitiva e com uma pressão inferior à enfrentada no Brasil, Guilherme se tornou o principal jogador da equipe, mesmo com poucos jogos disputados. Até o momento, as participações em gol superam o número de partidas, e o atleta lidera o ranking de dribles da liga.

Impacto imediato

Em sete partidas no novo clube, sendo seis na MLS e uma na pré-temporada, Guilherme soma oito gols (cinco na MLS) e quatro assistências. A curiosidade é que o jogador tem mostrado versatilidade nos lances. Nos gols, por exemplo, já marcou de cabeça, com os pés direito e esquerdo, de pênalti e de falta.

Outra estatística que chama a atenção nos primeiros jogos do atacante é no número de dribles corretos. São 20 no total, que o deixam na liderança do ranking, superando Messi, o vice-líder, com 17.

Apesar do bom começo do brasileiro, o Houston Dynamo não vive o melhor momento. O time é o 12° lugar da Conferência Oeste com seis pontos. Para chegar aos playoffs, a equipe terá de ficar pelo menos entre os nove primeiros colocados entre os 15 times.

Estatísticas de Guilherme em 2026

7 jogos (6 na MLS)

8 gols (5 na MLS)

4 assistências

Jogador com mais dribles certos na MLS - 20

Criticado no futebol brasileiro

Na primeira passagem pelo Grêmio, Guilherme teve poucas oportunidades e não balançou as redes. Ele chegou a ser emprestado para São José, Botafogo, Chapecoense, Coritiba e Sport, além de clubes árabes. Ele retornou ao Grêmio em 2022 para a disputa da Série B, competição em que foi artilheiro pelo Sport, em 2019.

Mesmo assim, o atleta não caiu nas graças do torcedor e fez apenas um gol. Na sequência, passou por Fortaleza e pelo Santos. No time paulista, chegou a ser capitão em alguns jogos e disputou a Série B de 2024, ajudando o clube na volta à primeira divisão. Em contrapartida, em 2025, foi alvo de críticas por parte da torcida por conta do rendimento abaixo do esperado dentro de campo, assim como o próprio Santos, que brigou contra o rebaixamento.

Em sua passagem pela equipe alvinegra, pôde conviver com Neymar, jogador que ele já classificou como seu "maior ídolo no futebol". O camisa 10 tinha boa relação com o atacante e publicou a mensagem de despedida para Guilherme assim que a saída do Santos foi confirmada. Confira abaixo: