Camisa 9 e capitão por algumas temporadas, Leandro Kível é um dos ídolos recentes do Confiança. Emanuel Rocha / Confiança/Divulgação

O confronto entre Grêmio e Confiança pela quinta fase da Copa do Brasil será muito especial para Leandro Kível. Ídolo do time sergipano e chamado pela torcida de "Inkível", o ex-atacante foi formado na base do Grêmio e não nega a torcida pelo clube gaúcho desde a infância. A partir desta terça-feira (21), ele terá de decidir um lado, algo difícil, mas que já está definido.

Nascido em São Luiz Gonzaga, Kível, que atualmente tem 42 anos, foi morar em São Borja ainda na infância e deu os primeiros passos no futebol por lá. Começou em uma escola batizada de "Grêminho" até ser chamado para jogar no Cruzeiro de Santiago.

Pelo clube, disputou a tradicional Copa Santiago, voltada para equipes sub-17, e chamou a atenção ao terminar como artilheiro, com seis gols. Apesar do interesse de outros clubes do futebol brasileiro, como São Paulo e Fluminense, pesou a vontade do pai, gremista fanático, assim como o ex-atacante.

No time do coração a passagem foi curta, mas deu tempo de realizar o sonho de infância. Na sequência, rodou por times do interior gaúcho e de outros estados até chegar ao nordeste. Na região, adotou Aracaju como sua casa. Conheceu a esposa, a jornalista Tâmara Oliveira, do GE Sergipe, viu o filho nascer, e criou uma relação de idolatria com a torcida do Confiança.

Ídolo no Confiança

Gaúcho pendurou as chuteiras em 2024 e teve o Confiança como último clube. Mikael Machado / Confiança/Divulgação

Leandro Kível permaneceu na base gremista por apenas uma temporada e tornou-se profissional em 2002, quando defendia a Ulbra. Depois, esteve em times do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Goiás, de São Paulo, do Distrito Federal e do Mato Grosso. Em 2012, chegou ao River Plate, o primeiro clube nordestino da carreira.

Foi pelo clube do Sergipe, inclusive, que Leandro jogou contra o Grêmio em uma estreia de Copa do Brasil. Em 2012, o atacante foi substituído no primeiro tempo após sofrer uma falta de Gilberto Silva.

Na mesma temporada, foi anunciado pelo Sampaio Corrêa e teve bom desempenho na equipe que conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, não se sentiu valorizado pela comissão técnica do clube para seguir em 2014. Então, surgiu o Confiança na jogada.

Em sete anos no clube, ele conquistou quatro vezes o Campeonato Sergipano, marcou 40 gols em 102 jogos e foi um dos protagonistas do time no acesso à Série C em 2014. O desempenho no campo rendeu os apelidos "Inkível", uma mistura de "incrível" com "Kível", e LK9, que traz as iniciais do nome do ex-jogador junto do número que utilizava nas camisas.

— O "Inkível" é por causa dos gols que eram incríveis (risos). Acho que foi mais ou menos isso que a torcida quis falar porque os gols que aconteceram aqui, a maioria deles, foram gols decisivos. Exemplo, o time estava caindo fora do Estadual, e aos 47 minutos eu fiz um gol. Inclusive, tem uma faixa com o meu nome, o dia, a data e o minuto do gol que sempre tá no Estádio — lembra Leandro Kível daquele que foi o gol mais importante da carreira.

Faixa é exibida pelos torcedores nos jogos do clube sergipano. Arquivo Pessoal

Em 2014, ele marcou o terceiro gol da vitória sobre o Estanciano pela semifinal do Campeonato Sergipano. O gol classificou o time para a Série D daquele ano, o que impediu o fim das atividades na temporada de forma precoce. Depois, o Confiança foi campeão estadual e buscou o acesso para a terceira divisão.

E o apelido também virou música da torcida da equipe sergipana. A inspiração veio do cântico criado para o argentino Calleri, do São Paulo:

"Ohhh, toca no 'Inkível' que é gol."

Entrevistado pela esposa

Outro momento que Kível guarda com carinho aconteceu no dia 1° de setembro de 2020, quando o time sergipano enfrentava o Vitória pela Série B do Brasileirão. A partida marcou o retorno do camisa 9 aos gramados após um ano e seis meses por conta de uma grave lesão nos ligamentos do joelho. Ele rompeu todos os ligamentos e teve uma fratura na tíbia.

Por mais que não estivesse na melhor condição física para jogar, ele optou por fazer infiltração no joelho e foi relacionado. Ao entrar na segunda etapa, precisou de apenas um toque na bola para marcar um golaço de fora da área. Na comemoração, não segurou as lágrimas, assim como a esposa, Tâmara Oliveira, que atualmente é editora do Globo Esporte Sergipe. Ela estava como repórter na partida e entrevistou o marido após o apito final.

— A Tâmara me dizia: "tu vai voltar num jogo que eu vou estar trabalhando." No primeiro toque na bola, isso que foi inacreditável. Eu entro, é uma cobrança de lateral para o Vitória e acaba que a bola se oferece para mim. Eu nem dominei, só girei, bati e fiz o gol. Foi um roteiro que ninguém imaginava — conta Leandro Kível, que completa:

— Na entrevista saiu tudo natural. Eu sou um cara bem contido e ela também. Eu jamais iria beijar ela ali nem nada, ainda mais numa época de Covid. Mas o olhar dela de máscara, eu olhei e me emocionei. Eu não consegui olhar nos olhos dela, eu tive que sair meio sem jeito, porque eu ia chorar muito.

O episódio viralizou no país e chegou a virar matéria do Globo Esporte nacional dias depois.

Para quem vai torcer?

Kível defendeu o Brasil de Farroupilha em 2012 e disputou a Divisão de Acesso. Rodrigo Fatturi / Divulgação

Desde que pendurou as chuteiras em 2024, muito por conta do pós-lesão no joelho, Kível passou a atuar como professor no Instituto Coração Valente, uma iniciativa do também ex-atacante Washington.

Apesar da distância, ele garante que segue na torcida pelo Grêmio, assim como quando era mais jovem:

— O meu time é um só, meu time do coração é o Grêmio, desde criança. Claro que entrou o Confiança no meu coração, sou muito grato a torcida, mas aqui todos sabem que sou gremista. Apesar de ter passado pouco tempo, o carinho não muda. Eu queria ter passado 10 anos no Grêmio, talvez 20, mas o tempo que passei foi o necessário para eu aprender e continuar gostando do clube.

Contudo, ao ser questionado sobre a torcida no confronto pela Copa do Brasil, o LK9 estará ao lado da torcida que nunca cansou de gritar o seu nome no estádio.

— Eu tenho que torcer por gratidão pelo Confiança porque é o clube que me recebeu muito bem, é o lugar onde eu me destaquei, a minha vida está em Aracaju. Claro que eu também devo um percentual para o Grêmio, mas o Grêmio tem cinco Copas e o Confiança não tem nenhuma — concluiu.

Independente do resultado do confronto, que começa a ser decidido nesta terça-feira (21), Leandro Kível terá um final feliz. Seja pelo "Inkível" ou pelo Leandro torcedor, o classificado para a próxima fase terá o seu apoio.

Times da carreira de Leandro Kível