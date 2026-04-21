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"Inkível"
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Formado no Grêmio e entrevistado pela esposa, ídolo do Confiança revela preferência no confronto: "Torcer por gratidão"

Gaúcho Leandro Kível encerrou a carreira em 2024, mas é dos nomes mais lembrados pela torcida sergipana

Antonio Oliveira

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