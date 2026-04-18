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Forjados no Grêmio, Renato e Roger se reencontram neste sábado; relembre a parceria da dupla e o histórico do confronto

Vitoriosos pelo Tricolor, técnicos estarão a beira do campo no duelo entre Vasco e São Paulo, pela 12ª rodada do Brasileirão

Zero Hora

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