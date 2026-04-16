Férias, amistosos e preparação: o planejamento do Grêmio para a pausa da Copa do Mundo

Departamento de futebol confia na estrutura do CT para receber intertemporada do clube. Pedro H. Tesch / Divulgação Grêmio

O departamento de futebol e a comissão técnica do Grêmio definiram a programação para o período da Copa do Mundo. Depois de 15 dias de férias, os atletas se reapresentarão no CT Luiz Carvalho para a realização de intertemporada. Além dos treinamentos, a previsão da direção é da realização de quatro amistosos de preparação para o retorno das competições.

Após os investimentos dos últimos anos, o CT do clube é elogiado pela capacidade de oferecer a Luís Castro e aos jogadores uma boa estrutura de trabalho. A ideia é de que as atividades sejam realizadas em Porto Alegre, com a programação de treinos em um ou dois turnos ao longo do período de quase 50 dias sem partidas oficiais.

O Brasileirão e as demais competições serão paralisados a partir do dia 1º de junho. O recomeço do calendário de jogos dos clubes retornam a partir de 22 de julho no País. Por isso, para garantir a preparação da equipe, o Grêmio negocia a realização de, ao menos, quatro amistosos.

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O planejamento é ter os jogos na Arena ou no estádio dos clubes que estão em conversas com a direção. Não está descartada a realização de um torneio amistoso, com partidas de ida e volta.

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