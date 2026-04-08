Exame aponta edema, e volante pode desfalcar o Grêmio no Gre-Nal

Dodi é reserva, mas costuma entrar no decorrer dos jogos. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A lista de preservados da viagem ao Uruguai é relativamente grande, mas também contempla jogadores vetados pelo departamento médico. Um deles aponta para um quadro mais grave e que pode render um desfalque para o Gre-Nal de sábado (11).

O volante Dodi se queixou de dores no músculo adutor da coxa e foi submetido a exames de imagem em Porto Alegre, que apontaram um edema no local.

Apesar de não configurar uma lesão, o atleta ficará de fora do jogo contra o Montevideo City Torque, nesta quarta-feira (8), pela Copa Sul-Americana, e deve continuar de fora dos relacionados para encarar o Inter, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Embora o volante seja reserva com Luís Castro, ele tem entrado no decorrer dos jogos. Dodi participou de 14 das 21 partidas da temporada e foi titular em apenas cinco jogos.

Preocupação menor

Zortéa sofreu uma pancada no joelho esquerdo contra o Remo. André Ávila / Agencia RBS

Outro caso que demanda atenção é o do jovem volante Zortéa. Depois de iniciar o duelo com o Remo no fim de semana, o garoto de 19 anos precisou ser substituído por conta de uma pancada no joelho esquerdo. Ele permaneceu no CT Luiz Carvalho, em observação, mas pode ficar à disposição para sábado.

Desgaste

Quatro titulares foram preservados do confronto na capital uruguaia por conta do desgaste da sequência de jogos e deverão estar à disposição no Beira-Rio: Pavon, Gustavo Martins, Viery e Carlos Vinícius.

Em evolução

Leonel Pérez voltou a trabalhar no gramado. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Por outro lado, o volante Leonel Pérez apareceu no gramado pela primeira vez na última terça (7) para atividades com bola. Entretanto, ainda está entregue à fisioterapia. O argentino sofreu uma lesão grau 1 na coxa direita há uma semana.

Junto dele, trabalhou o lateral-direito João Pedro que, desde o início de março, está afastado para curar uma lesão na coxa esquerda. Ambos devem continuar fora no clássico.