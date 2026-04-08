Grêmio

Departamento Médico
Notícia

Exame aponta edema, e volante pode desfalcar o Grêmio no Gre-Nal

Clássico válido pela 11ª rodada do Brasileirão será disputado no sábado (11), no Beira-Rio

Filipe Duarte

De Montevidéu, Uruguai

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS