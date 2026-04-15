Erazo publicou foto com troféu do MasterChef. Arquivo pessoal / Reprodução

Frickson Erazo passou pelo Grêmio sem conquistar títulos, mas se encontrou em outra profissão depois que se aposentou dos gramados. O equatoriano foi o vencedor do MasterChef Celebridades de seu país.

Para superar duas influenciadoras locais, o ex-zagueiro preparou um cardápio tradicional do país sul-americano. O grande destaque ficou por conta da "ensumacao", prato típico afrodisíaco e nutritivo da culinária de Esmeraldas, local onde Erazo nasceu.

A refeição é baseada em um caldo de frutos do mar, com leite de coco e amendoim. Pode ser servida com arroz, patacones e abacate.

"Aos sabores da minha terra, à minha querida Esmeraldas, que hoje se sentem à mesa de um país inteiro. Obrigado por acreditar, por apoiar, por me acompanhar em cada passo dentro destas cozinhas", escreveu Erazo em suas redes sociais.

Erazo foi o segundo ex-jogador do Grêmio a participar do programa. No ano passado, Maxi López foi um dos concorrentes da edição argentina.

Carreira de Erazo

Com começo no El Nacional, do Equador, em 2006, Erazo chegou ao Barcelona-EQU em 2012 e permaneceu por uma temporada. O bom desempenho do zagueiro atraiu interesse do Flamengo, que contratou o jogador. Foram apenas sete jogos e o título do Campeonato Carioca de 2014.

Em 2015, Erazo foi emprestado ao Grêmio e teve mais oportunidades, disputando 42 partidas e marcando dois gols. No ano seguinte, assinou de forma definitiva com o Atlético-MG, clube em que defendeu até 2018. No último ano do contrato, esteve emprestado ao Vasco.