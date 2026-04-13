Erazo é um dos três finalistas do programa de culinária. @teleamazonasec / Instagram/Reprodução

Jogador de poucos títulos durante a carreira, o equatoriano Frickson Erazo está próximo de uma conquista fora dos gramados. O ex-jogador de Grêmio e Flamengo é um dos finalistas do MasterChef Celebridades de seu país. Além dele, duas influenciadoras locais estão na decisão do reality show de culinária.

Nas redes sociais, Erazo compartilhou uma postagem que convoca o público para torcer por ele na final, que será realizada nesta quarta-feira (15).

"Na quarta, todo Equador estará atento à grande final do reality. Onde veremos um Frickson vitorioso."

Quando foi confirmado no programa, em setembro do ano passado, o ex-jogador comentou:

— Se eu cozinho como domino (a bola), então estamos bem.

Erazo é o segundo ex-jogador do Grêmio a participar do programa. No ano passado, Maxi López foi um dos concorrentes da edição argentina.

Carreira de Erazo

Com começo no El Nacional, do Equador, em 2006, Erazo chegou ao Barcelona-EQU em 2012 e permaneceu por uma temporada. O bom desempenho do zagueiro atraiu interesse do Flamengo, que contratou o jogador. Foram apenas sete jogos e o título do Campeonato Carioca de 2014.

Em 2015, Erazo foi emprestado ao Grêmio e teve mais oportunidades, disputando 42 partidas e marcando dois gols. No ano seguinte, assinou de forma definitiva com o Atlético-MG, clube em que defendeu até 2018. No último ano do contrato, esteve emprestado ao Vasco.