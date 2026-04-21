Ex-volante do Grêmio recebe medalha de campeão gaúcho e se manifesta: "Feliz de ter feito parte dessa conquista"

Dois meses depois de trocar o Grêmio pelo Botafogo, o meio-campista Edenilson recebeu, no Rio de Janeiro, a medalha de campeão gaúcho de 2026.
Ainda que não tenha disputado a final contra o Inter, o jogador atuou em quatro oportunidades no campeonato estadual, inclusive com gol marcado contra o Guarany de Bagé.
A chegada da medalha foi registrada por Edenilson em sua conta no Instagram.
"Obrigado Grêmio pela lembrança. Feliz de ter feito parte dessa conquista", escreveu o meio-campista.
Com a camisa do Botafogo, Edenilson já entrou em campo em 11 oportunidades, com quatro gols marcados e três assistências.