Ex-técnico do Grêmio discute com dirigente adversário na Série B: "Vem aqui, moleque"

Enderson Moreira comanda o Novorizontino desde 2025. Ozzair Jr. / Novorizontino/Divulgação

A vitória por 1 a 0 do Sport sobre o Novorizontino, no sábado (25), pela sexta rodada da Série B, ficou mais marcada por uma situação fora das quatro linhas do que pelo futebol jogado.

Técnico da equipe paulista, Enderson Moreira, que passou pelo Grêmio em 2014, discutiu de forma acalorada com o diretor de futebol do Sport, Lucas Ventura. O episódio aconteceu após o apito final.

A partir das imagens captadas pelo jornalista Raldney Alves, da Rádio Jornal, é possível ver o treinador chamando o dirigente de "babaca". Além disso, ele também pediu "respeito" e disse: "Vem aqui, moleque".

Mesmo contido por companheiros de equipe, Enderson Moreira seguiu gritando para Ventura, que o ignorou na sequência.

Na entrevista coletiva após o jogo, o comandante explicou o início da confusão:

— Um torcedor veio aqui, me desrespeitou e desrespeitou minha família. Fiquei chateado, mas não arremessei nada, não fiz absolutamente nada. Quero que alguém prove, mostre. Não fiz porque não faço. Agora, o diretor do Sport veio conversar, ganharam o jogo, parabéns, mas ele foi desrespeitoso. Só que o mundo dá voltas. Temos muita coisa ainda pela frente, o jogo lá e não foi a final do campeonato nem nada. Nós sabemos perder. Em momento algum desrespeitamos. Quando acabou o jogo, fomos para o vestiário.

Enderson Moreira passou pelo Sport em 2023. Nesta temporada, o time pernambucano é o sétimo colocado da Série B, com 10 pontos, enquanto a equipe paulista ocupa o 11° lugar, com oito.