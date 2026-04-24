Ex-gremistas titulares e desfalque de peso: como chega o Coritiba para enfrentar o Grêmio

Ex-Grêmio, Pedro Rocha tem seis gols em 18 jogos pelo Coritiba nesta temporada. Coritiba / Divulgação

Ainda pressionado, o Grêmio encara neste domingo (26), na Arena, um adversário que vem surpreendendo no Brasileirão. Campeão da Série B em 2025, o Coritiba é o sétimo colocado, com seis pontos a mais que o Tricolor, e um dos melhores visitantes da competição.

O Coxa entra em campo pela 13ª rodada de olho no G-5. Além disso, o time conta com velhos conhecidos gremistas — dois deles são presenças certa entre os titulares. Porém, a equipe paranaense tem um desfalque de peso para o duelo em Porto Alegre.

Campanha do Coritiba

Sob o comando de Fernando Seabra, o Coritiba tem sido um visitante indigesto no Brasileirão. O Coxa soma 11 de 18 pontos disputados longe do Couto Pereira. Sua campanha fora de casa iguala, até então, a do líder Palmeiras, e está atrás somente do Bahia, que tem um ponto a mais.

Entra pra seleta lista de times que têm melhor rendimento fora de casa do que como mandante — tem apenas 44% de aproveitamento sob seus domínios.

Além disso, está entre as cinco defesas menos vazadas da competição até aqui. A dupla de zaga titular segue a mesma do ano passado, formada pelo experiente Maicon e o consistente Jacy.

Ex-trio do Grêmio e desfalques

Revelado pelo Tricolor, Tinga deve ser o titular na lateral-direita do Coxa na Arena. Coritiba / Divulgação

Conforme Nikolas Mondadori, setorista do Coritiba pela Itatiaia, o técnico Fernando Seabra deve contar com dois ex-gremistas entre os titulares na Arena. O lateral-direito Tinga, revelado pelo Tricolor, retomou a posição após período no banco e voltou a ser opção desde a última rodada. Já o o atacante Pedro Rocha, que marcou história no Grêmio ao fazer dois gols na final da Copa do Brasil de 2016, é peça fundamental no setor ofensivo, com seis gols na temporada.

Ainda tem o volante Thiago Santos, que também tem passagem pelo Grêmio, entre 2021 e 2023. Ele voltou a iniciar uma partida recentemente em meio a uma rotação do elenco, mas deve começar entre os reservas.

O desfalque é o capitão Sebastián Gómez, que está suspenso e não enfrenta o Tricolor — baixa considerada das mais importantes do elenco paranaense, já que o meio-campista tem sido um dos destaques da temporada. Além dele, o atacante Renato Marques foi expulso no último confronto e também desfalca o Coxa.

Como destaques, a equipe conta com Josué na armação e um trio ofensivo móvel, que alternam posições e dão dinâmica, com Lucas Ronier e Breno Lopes como parceiros de Pedro Rocha.

A boa campanha fora de casa passa muito por essa característica mais reativa. Longe do Couto Pereira, o Coritiba não precisa propor o jogo e consegue explorar melhor a velocidade de seus atacantes, algo que tem dado resultado ao longo do Brasileirão.