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Ex-gremistas titulares e desfalque de peso: como chega o Coritiba para enfrentar o Grêmio

Time paranaense soma 11 pontos como visitante e está entre as cinco defesas menos vazadas até a 13ª rodada

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