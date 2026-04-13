Ex-Grêmio volta da aposentadoria, marca gols e desabafa contra técnico da seleção

Marcelo Moreno marcou 22 gols em 64 jogos pelo Tricolor. Mauro Vieira / Agencia RBS

Aos 38 anos, Marcelo Moreno foi destaque em vitória do Oriente Petrolero, pelo campeonato boliviano, com dois gols. O ex-atacante do Grêmio deixou a aposentadoria para tentar ajudar a seleção a se classificar à Copa. Mas ele não foi convocado para a repescagem das Eliminatórias para representar seu país.

Após a partida, com dois gols na conta, ele disparou contra o técnico Óscar Villegas, a quem responsabilizou pela eliminação da Bolívia na repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Sem Moreno, a seleção boliviana acabou derrotada pelo Iraque por 2 a 1, e ficou de fora do Mundial.

— Meus dois gols, um de pênalti e outro de cabeça, dedico ao Óscar Villegas. São para você. Os gols são o que te dão a vitória, e foi isso que faltou na repescagem. A oportunidade a um jogador com 17 anos de seleção ele tinha que dar. Eu me sacrifiquei para estar lá, e estou simplesmente dizendo que ele cometeu um erro. A culpa é toda dele — disse Moreno.

— Tínhamos que estar na Copa do Mundo, os jogadores deram tudo de si. Temos que esperar para ver se ele será demitido ou não — completou.

No Brasil, além do Grêmio, o atacante jogou também por Flamengo e Cruzeiro, onde teve três passagens, a última delas em 2021. Também atuou na China, Ucrânia, Alemanha e Inglaterra. Havia se aposentado em 2024, mas voltou para tentar jogar pela Bolívia.