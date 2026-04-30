Ex-Grêmio é atração em partida contra o Corinthians: "Jogador que víamos um futuro como Luis Suárez"

Arezo teve passagem apagada no Grêmio. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Adversário do Corinthians nesta quinta-feira (30), pela Libertadores, o Peñarol aposta em um jogador com passagem recente pelo Brasil para tentar surpreender no Itaquerão. Matías Arezo teve uma trajetória ruim no Grêmio, mas tem repetido o sucesso no Uruguai, mesmo com a equipe em mau momento – não vence há cinco jogos.

O centroavante soma oito gols em 15 jogos na temporada, e um total de 20 em 39 partidas desde que voltou ao Peñarol, no meio do ano passado. Aos 23 anos, Arezo ainda pertence ao Grêmio e está emprestado até dezembro, mas o clube uruguaio deverá exercer a compra do jogador.

Contratado pelo Tricolor em julho de 2024, Arezo nunca apresentou o rendimento esperado, o que causou decepção internamente, como ouviu o ge. Pesava contra o investimento feito. Os gaúchos adquiriram 50% dos direitos econômicos do atleta por três milhões de euros (R$ 17 milhões na época) junto ao Granada, da Espanha.

A chegada de Arezo foi em um momento em que poderia haver a saída de Diego Costa, o que ocorreu de fato somente no fim daquele ano. Além disso, dias depois do anúncio do uruguaio, o Grêmio acertou com Braithwaite. Com os três à disposição, faltou espaço ao jovem.

Após 12 jogos e nenhum gol em 2024, Arezo jogou mais na temporada seguinte, mas quase sempre à sombra de Braithwaite. Foram 25 aparições (12 como titular) e seis gols. Porém, perdeu um pênalti contra o Sportivo Luqueño, pela Sul-Americana, quando atingiu nove partidas de jejum, que se estendeu por mais duas até deixar o clube.

Volta para casa

A falta de sequência gerava descontentamento no jogador, e o contexto familiar teve forte relevância. No começo de 2025, Arezo teve o primeiro filho. Cresceu o desejo de estar perto da família e retornar a Montevidéu. Chegou a criar polêmica ao dar entrevista à imprensa uruguaia onde destacava o interesse em voltar ao Peñarol.

Fato que se concretizou com o empréstimo em julho, exatamente um ano após a chegada a Porto Alegre. No país natal, o centroavante parece sempre encontrar (ou reencontrar) seu lugar no mundo.

Criado no modesto River Plate-URU, Arezo estreou muito jovem e ganhou rápido destaque, a ponto de ser comparado a grandes nomes da história do futebol uruguaio. Foi comprado pelo Granada ainda aos 19 anos.

– Quando surgiu no River, muito jovem, foi uma figura, brigou pela artilharia. Jogador que víamos um futuro como Luis Suárez, neste estilo, seria o substituto. Sendo tão jovem e com tantos jogos na primeira, pintava para craque – conta Gonzalo Fraquelli, jornalista da Radio Universal 970 AM, do Uruguai.

Na Espanha, porém, teve dificuldade em se encaixar em um time que acabou rebaixado à segunda divisão. Quando retornou ao Uruguai pela primeira vez, já no Peñarol, por empréstimo, retomou o alto rendimento: 21 gols em 40 jogos e um chamado de volta ao clube espanhol.

Contudo, novamente, não houve espaço para brilhar. Desta vez, novo rebaixamento do Granada, agora como lanterna de La Liga. Na sequência, desembarcou no futebol brasileiro e passou por novos problemas.

– Arezo necessita estar perto da família, em seu país. Muitos se esquecem, mas com 16 anos já jogava na primeira divisão, com 17 era goleador do Campeonato Uruguaio. Todos os milhões que valeu, claramente influenciaram no mau rendimento tanto na Europa quanto no Brasil – afirma o jornalista Jonathan Pinasco, da Radio Cristal 1470 AM, do Uruguai.

A falta de confiança e o nítido incômodo com as situações vividas nos clubes longe de casa sempre fizeram o centroavante considerar um retorno às origens como uma opção segura para retomar o bom desempenho. Por mais que tenha idade para uma nova oportunidade fora do Uruguai, é lá que Arezo se sente mais à vontade.

– É um jovem, tem apenas 23 anos e está na primeira divisão desde os 16. Teve que maturar algumas coisas rápidas, outras nem tanto. Necessita estar rodeado de sua família e sobretudo estar no Uruguai, ao menos até que passe um tempo e tenha outra maturação – complementa Pinasco.

Mesmo com destaque no time carbonero, o centroavante quase foi preterido pelo técnico Diego Aguirre (ex-Inter, Atlético-MG, São Paulo e Santos). A questão era que, de alguma forma, o jogador não se encaixava nas ideias do treinador. Porém, a performance não apenas o manteve na equipe, mas como esperança para o Peñarol.

Arezo chegou a ser dúvida para a partida diante do Corinthians nesta quinta, às 21h30min, em Itaquera. O atleta sentiu um problema muscular no último jogo do Campeonato Uruguaio, mas não teve lesão constatada. Assim, terá a oportunidade de, no retorno ao Brasil, comprovar o sucesso que faz no Uruguai.