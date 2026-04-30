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Ex-Grêmio é atração em partida contra o Corinthians: "Jogador que víamos um futuro como Luis Suárez"

Matías Arezo, do Peñarol, ainda pertence ao Tricolor, onde teve passagem marcada por polêmica e poucos gols

Gabriel Girardon

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