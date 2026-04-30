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"Eu gostaria que os jogadores não falhassem", avalia Luís Castro sobre momento instável do Grêmio

Após duas vitórias dentro da Arena, Tricolor volta do Chile com um resultado abaixo do esperado pela Sul-Americana

Zero Hora

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