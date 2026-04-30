"Eu gostaria que os jogadores não falhassem", avalia Luís Castro sobre momento instável do Grêmio

Luís Castro mexeu no time titular para a partida contra o Palestino. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Assim como o torcedor gremista, Luís Castro reconheceu que Grêmio deixou a desejar na partida contra o Palestino, no Chile. Na quarta-feira (30), as equipes empataram sem gols, em jogo válido pela terceira rodada da Sul-Americana.

O Tricolor chegou ao 12° jogo fora de casa sem vitória. É nesta linha que o técnico português reconheceu a baixa confiança do elenco em determinados momentos como um fator que dificulta as boas atuações.

— Eu acho que a confiança da equipe é algo que está sendo retomada. Agora, não é uma retomada plena como nós gostaríamos que ela fosse. Eu gostaria que fosse uma retomada em que os jogadores não falhassem, não tivessem tantos erros técnicos — comentou.

No próximo sábado (2), às 20h30min, o Grêmio joga pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena da Baixada, a equipe encara o Athletico-PR. Depois, volta a entrar em campo pela Sul-Americana, na terça-feira (5), contra o Deportivo Riestra, na Argentina.

Para o próximo compromisso, Castro terá o retorno de Nardoni, que estava suspenso. A dúvida fica por conta e Amuzu, que está lesionado.

— Vamos fazer um levantamento de como saímos daqui. Temos mais um ou dois jogadores que não saíram bem do jogo. Temos um jogador que volta à equipe, que é o Nardoni, que estava suspenso. E temos o Amuzu que nós esperamos que se recupere da lesão que sofreu no último jogo — disse o técnico.

Má fase de Tetê

Durante a entrevista coletiva após o empate, o treinador também foi questionado sobre ter escalado Tetê como titular mais uma vez, sabendo que o jogador não tem rendido o que se espera.

— O Tetê não passa por um bom momento, como já foi falado e foi assumido por todos. Agora, não podemos sacrificar a equipe e os jogadores, porque nós temos que pesar as coisas, temos jogo daqui a dois dias. Então, tentamos que o Tetê desse prestação à equipe, porque é um jogador mais fresco que os outros, e foi por isso que ele fez jogo — explicou Luís Castro.