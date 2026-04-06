"Eu estou preocupado": o que disse Luís Castro após empate do Grêmio com o Remo

Grêmio chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio não conseguiu vencer o Remo neste domingo (5), na Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. Contra um adversário que começou o dia na lanterna da competição e que teve um jogador expulso na segunda etapa, o Tricolor empatou sem gols.

Esse foi o terceiro jogo da equipe gremista sem vencer, o que deixou Luís Castro, mais uma vez, descontente. Segundo o treinador, o primeiro tempo da equipe foi "preocupante", dando espaços para o Remo jogar.

— A minha preocupação é ter jogado mal. Se empatar com o Remo e jogar bem, eu estou preocupado porque não atinjo o resultado, mas tenho ali uma base. Agora, o primeiro tempo foi preocupante. Não é o empate em si, é como foi o empate — disse o português.

Durante a entrevista coletiva, o técnico comentou sobre a declaração que deu após a derrota para o Palmeiras, na semana passada. Na ocasião, ele teria dito que seu trabalho no Grêmio era fraco.

— Eu não disse que o trabalho era fraco. Eu disse que os resultados têm sido, alguns deles, fracos — explicou e continuou:

— Eu fui questionado sobre os resultados e para mim os resultados podem ser sempre melhores. Mesmo que eles estivessem a ser bons, eu achava que eles ainda podiam ser melhores. Estando os resultados no nível médio, mais baixo, eu acho que nós podemos evoluir e não estou satisfeito com esses resultados.

O Grêmio volta a jogar na quarta-feira (8), contra o Montevideo City Torque, às 21h30min, no Uruguai, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o próximo desafio é o clássico Gre-Nal. O confronto será disputado no sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio.

Confira outras respostas de Luís Castro

Avaliação da partida

— Um primeiro tempo muito aquém daquilo que eram os nossos objetivos. Deixamos que o Remo tomasse conta do jogo nessa primeira parte. Por mérito deles e demérito nosso, conseguiram fazer isso. Na segunda parte, ficamos com o jogo controlado, mais perto da trave adversária. Não conseguimos definir bem no momento em que devíamos definir. Fica um jogo por atingir os nossos objetivos, que era o objetivo de três pontos. E é uma marca que para nós difícil digerir.

Instabilidade no meio-campo

Noriega fora, Pérez fora, Arthur voltando de lesão, Willian fora, vários jogadores, e tem criado muita instabilidade numa zona do campo onde nós devíamos estabilizar rapidamente e não temos estabilizado ao longo da temporada. Sim, é um problema que temos tido. Não escondo.

O que mais o incomoda

O que mais me incomoda e o que mais incomoda todos os treinadores é não conseguirem a estabilidade da equipe. Não terem encontrado ainda o balanço da equipe. Nós procuramos o balanço da equipe e, quando o encontramos, é não ter que entrar jogadores de forma sucessiva. Uns saem por lesão, outros outros entram nessas oportunidades dos jogadores que saem por lesão, essa instabilidade que se vai criando. É claro que nós treinadores não gostamos, preferimos ter uma equipe mais estável, mas o certo é que temos tido, fundamentalmente, naquilo que o colega referiu, na zona do meio campo, temos tido muita instabilidade.

Braithwaite

Ele está numa luta direta com o Carlos Vinícius pela posição número 9 da equipe.

Planejamento para a Sul-Americana

A Sul-Americana não existe sozinha, existe em um contexto. O contexto de que dois dias depois tem um Gre-Nal. Os jogadores jogaram hoje, jogarão no Uruguai e depois terão o Gre-Nal. Rapidamente vou chegar a conclusão de qual é a minha ideia.

Projeto com futuro

Em determinados momentos da temporada, sinto-me muito satisfeito com aquilo que nós fizemos e eu acho que o Grémio tem muito futuro, tem mesmo muito futuro. É um projeto muito interessante. O imediatismo do resultado é aquilo que hoje está vigente na nossa sociedade. Não há tempo para nada, mas eu não consigo prometer mais nada para lá em trabalho.

Fechado com os jogadores

Hoje sou uma pessoa triste, um treinador triste por não ter conseguido juntamente com os meus jogadores, que trabalharam muito ao longo do segundo tempo, muito ao longo dos últimos jogos e não conseguiram. Estou sempre ao lado deles. Meus jogadores nunca vão caminhar sozinhos. Vou caminhar à frente deles, dar a cara por eles. Podem atacar a mim, mas não aos meus jogadores. São intocáveis porque eu sei aquilo que eles trabalham.

Menos chances de Carlos Vinícius?

Há claramente um cansaço que a equipe carrega. Há a pressão do resultado, há a pressão dos pontos e a equipe não teve a capacidade de discernimento disso. Não foi por não trabalhar, não tivemos a capacidade mental para discernir a melhor forma de encaminhar a bola para a finalização, neste caso concreto, para o Carlos Vinícius.

Ganhar de todos

Pontos são pontos. Devemos ganhar de todos, principalmente em casa, onde temos o apoio da nossa torcida, onde conhecemos os nossos cantos.