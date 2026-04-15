Estreia, retorno ou improviso: as opções de Luís Castro para a zaga do Grêmio contra o Cruzeiro

Kannemann durante jogo contra o Torque. Dante FERNANDEZ / AFP

O técnico Luís Castro começará a definir nesta quarta-feira (15) quem será o substituto do suspenso Viery na partida diante do Cruzeiro, sábado (18), em Minas Gerais, pelo Brasileirão.

A princípio, o treinador conta com três opções principais: Kannemann, Wagner Leonardo e Balbuena.





Kannemann

O argentino de 35 anos atuou em apenas três jogos em 2026. Nesta temporada, desceu vários degraus na hierarquia de zagueiros do Grêmio. O antigo capitão gremista sequer foi utilizado no Brasileirão nas 11 rodadas disputadas. Ou seja, seria sua estreia na competição.

Wagner Leonardo

A situação de Wagner Leonardo é um pouco parecida. Depois de um início no Grêmio como titular e, por vezes, usando a braçadeira de capitão, acabou caindo no esquecimento devido às falhas apresentadas nesta temporada. Após a expulsão diante do São Paulo, na terceira rodada do Brasileirão, Wagner Leonardo foi praticamente arquivado por Luís Castro. Seu último jogo pelo Brasileirão foi no dia 11 de fevereiro.

Balbuena

Por último, surge o também experiente Balbuena. O paraguaio chegou com status de titular, mas a fratura sofrida no ano passado o tirou da rota. Neste momento, vem sendo reserva de Gustavo Martins. Tanto que, na vitória sobre os argentinos do Riestra, Balbuena foi o companheiro de Viery.

A dupla Gustavo e Balbuena já atuou junta neste Brasileirão. Durante o segundo tempo da derrota de 2 a 0 para o São Paulo, Gustavo Martins entrou para substituir o expulso Wagner Leonardo no Morumbi.

Com isso, Balbuena atuou deslocado para a esquerda, enquanto o jovem defensor jogou pelo lado direito. Porém, a atuação da equipe diante do São Paulo é considerada uma das piores no ano.

Gustavo Martins

Para Gustavo Martins, atuar pelo lado esquerdo não chega a ser novidade. Em vários momentos, em um passado recente, o zagueiro foi improvisado em outros setores, atuando até mesmo como lateral. No entanto, sua afirmação na temporada ocorre com atuações pelo lado direito do sistema defensivo.