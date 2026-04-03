"Estou fazendo um trabalho fraco": o que disse Luís Castro após a derrota do Grêmio para o Palmeiras

Luís Castro na beira do gramado na Arena Barueri. Lucas Uebel / Gremio.net

O técnico Luís Castro já esperava um confronto difícil contra o Palmeiras. Contudo, a sensação que ficou para o torcedor gremista é de que, em determinado momento, o Grêmio poderia até ter vencido o clube paulista, nesta quinta-feira (2), na Arena Barueri, em jogo da nona rodada do Brasileirão.

Na derrota por 2 a 1 para o Alviverde, o Grêmio saiu atrás no placar, mas buscou o empate com Carlos Vinícius. No melhor momento da equipe gaúcha no jogo, Marlon Freitas marcou pela segunda vez e decretou a vitória do Palmeiras.

— Não há vitórias morais no futebol. Temos que assumir por completo a derrota de hoje. Derrota é derrota e os pontos valem o mesmo. Agora, fomos uma equipe que competiu desde o início, do início ao fim, de forma diferente, nos diferentes momentos do jogo — disse Luís Castro.

Com dificuldades fora de casa, o Grêmio ocupa a 10ª colocação com 11 pontos. Ao ser questionado na entrevista coletiva sobre o fraco desempenho do time no Brasileirão, Luís Castro concordou, já que não tem atingido os resultados esperados.

— Em relação a mim, é um trabalho fraco. Pela pontuação, os números não mentem, estou fazendo um trabalho fraco — disse o português, que ainda completou:

— Estivemos em vários jogos perto de concretizar em pontos a nossa dedicação. Não conseguimos. O projeto passa pela integração com as categorias de base. Hoje tivemos oito jovens da base, vários deles jogaram, passa por isso. Vamos sofrer, é uma época difícil que provoca algum sofrimento em termos pontuais, mas achamos que poderemos lutar por aquilo que já assumi publicamente, que é lutar por uma possibilidade de entrar em uma Libertadores.

Outra reclamação de Castro ficou por conta da arbitragem. No segundo gol do Palmeiras, um profissional do time paulista arremessa a bola de forma rápida para a cobrança de lateral ser cobrada.

— O Grêmio merece respeito e tem que ser respeitado. Fizemos um workshop antes do início da temporada, em que foi um senhor da arbitragem falar conosco, reuniu toda a equipe, mostrou imagens que não iam tolerar os lançamentos vindos de qualquer pessoa fora do campo. Na frente do árbitro auxiliar, não foi cumprida a regra.

Confira outras respostas de Luís Castro

Amuzu apenas na segunda etapa

— Amuzu não deveria ter jogado o primeiro nem o segundo tempo, foi um risco que nós corremos. Eu assumo o risco, juntamente com o Departamento de Saúde, mas em função do primeiro tempo, e de podermos colocá-lo, mesmo em risco, em um tempo, preferi no segundo.

Avaliação da partida

— Uma primeiro tempo mais contida, de forma estratégica, a sairmos para o ataque rápido. Agora, na primeira parte, tivemos uma situação que deveríamos ter tido mais tempo de bola no meio-campo contrário quando nós não conseguimos levar o contra-ataque até ao final. E aí devemos levar esse ensinamento para os próximos jogos. O segundo tempo eu acho que foi muito igual para igual, até tivemos a chance de chegar ao segundo gol, através do Amuzu. O Palmeiras também podia ter feito, mas o fundamental é perceber que todos competiram, todos se entregaram por completo. Há uma sensação de injustiça no jogo.

Desfalques por lesão após a parada

— Nas paradas é natural que nós trabalhemos grupos musculares que normalmente não trabalhamos ao longo da temporada, porque vamos de recuperação em recuperação. Portanto, é natural que um ou outro jogador tenha problema de adaptação.

Partida de Tetê

— Quero dar um abraço ao Tetê pelo problema familiar que ele transporta neste momento e por ter se dedicado ao jogo por completo, embora não tenha atingido aquilo que pretendia. Não foi um jogo feliz dele.

O que fazer para conseguir resultados positivos

— Temos de continuar a trabalhar. Nós, quando assumimos um projeto... e eu estou muito entusiasmado nele, porque há uma visão muito apaixonada de todos, aquilo que eu sinto em Porto Alegre todos os dias, faço uma vida normal. Hoje, o mundo é de muita instabilidade. E a instabilidade não é só porque as coisas acontecem, é porque há pessoas que fazem acontecer essa instabilidade. Estamos muito unidos, estamos muito fortes, estamos muito coesos. Eu acho que juntamente com a torcida somos ainda mais fortes.