Grêmio

Relação conturbada
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"Era o momento perfeito para a volta", diz Assis sobre acerto frustrado entre Ronaldinho e o Grêmio em 2011

Craque optou por jogar no Flamengo na época, mesmo tendo proposta do Tricolor

Zero Hora

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