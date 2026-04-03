Entre as portas do G-5 e do Z-4: os cenários para o Grêmio na 10ª rodada do Brasileirão

Time de Luís Castro enfrenta o Remo. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio volta a jogar pelo Brasileirão no domingo (5). O adversário será o Remo, na Arena. O resultado, seja de vitória ou derrota, não colocará o time gaúcho nas partes mais quentes da tabela, o G-5 ou o Z-4, mas pode deixá-lo muito perto destas zonas.

Com a derrota para o Palmeiras na quinta-feira (3), a equipe de Luís Castro estagnou nos 11 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação. A posição após a 10ª rodada pode variar entre o 5º e o 15º lugares.

Olhando para cima na tabela, o Grêmio pode ultrapassar até quatro equipes em caso de vitória no final de semana. Atlético-MG (11 pontos), Vasco (12), Coritiba (14) e Flamengo (14) são os adversários alcançáveis.

Para ultrapassar o Atlético-MG, basta ter um resultado melhor do que os mineiros. Caso os dois vençam, o Grêmio precisa vencer por um placar maior para tirar a diferença no saldo de gols. O vizinho de tabela enfrenta o Athletico-PR, em casa, no domingo.

O Vasco tem um clássico pela frente. Recebe o Botafogo em São Januário, no sábado de noite (4). Para passar os cariocas, o Grêmio precisa vencer e contar com, no máximo, um empate Vascaíno. Em caso de derrota cruzmaltina, a equipe gaúcha precisa de um empate para ganhar a posição.

Para passar Coritiba e Flamengo, o Grêmio precisa vencer e torcer para os dois perderem. A combinação simples de resultados basta para superar os paranaenses. Eles enfrentam o Fluminense, no sábado. Em relação aos rubro-negros será preciso vencer e tirar uma diferença de cinco gols de saldo. O time de Leonardo Jardim recebe o Santos, no domingo.

E se não vencer

O Grêmio está na mira de seis clubes, mas apenas cinco podem ultrapassá-lo devido ao confronto direto entre Corinthians e Inter.

Se perder para o Remo, o Grêmio pode perder posição caso o Bragantino empate com o Mirassol, no domingo. Para ser ultrapassado pelo Vitória, os baianos precisam vencer a Chapecoense, no sábado, ou empatar caso o Grêmio perca por cinco gols de diferença.

Nesse cenário, o Santos só passa o Grêmio se vencer o Flamengo no Maracanã. O mesmo vale para o Corinthians, que recebe o Inter no domingo, para o Botafogo, que tem clássico contra o Flamengo, e o Inter.

Em caso de empate, o Grêmio perde posição se Bragantino, Vitória, Santos, Corinthians e Vasco vencerem.

Se vencer, o Grêmio pode perder um lugar para o Bragantino. Para isso, os paulistas precisam vencer por um placar com dois gols a mais do que o da equipe gaúcha. Se o time de Luís Castro aplicar 1 a 0, perde posição se o Braga vencer por 3 a 0.

O melhor cenário

Grêmio é 5º colocado.

Para isso precisa...

Vencer o Remo

Torcer por tropeço do Atlético-MG

Vasco não pode vencer

Coritiba e Flamengo precisam perder

O pior cenário

Grêmio é 15º colocado.

Para isso precisa que:

Perder para o Remo

Bragantino pontuar

Vitória vencer

Santos vencer

Botafogo vencer

Ter um vitorioso em Corinthians x Inter