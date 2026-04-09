Enquete GZH: qual o principal culpado pela derrota do Grêmio para o Montevideo City Torque?

Grêmio chegou ao seu quarto jogo sem vencer. Dante FERNANDEZ / AFP

O Grêmio teve mais um resultado aquém do esperado. Após empatar com o Remo na Arena, pelo Brasileirão, o Tricolor perdeu para o Montevideo City Torque, por 1 a 0, em sua estreia na Sul-Americana. Com o resultado, a equipe fechou a primeira rodada na última colocação do Grupo F.

O tropeço sofrido no Estádio Centenário também marcou o quarto resultado negativo consecutivo da equipe comandada por Luís Castro. Agora, o time volta a Porto Alegre com um resultado negativo antes de iniciar sua preparação para o clássico Gre-Nal, agendado para o sábado (11).

Na sua opinião, quem pode ser considerado o principal culpado pela derrota desta quarta-feira (08), contra o Montevideo City Torque?

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