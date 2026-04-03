Enquete GZH: por que o Grêmio não consegue vencer fora de casa?

Grêmio deixou a Arena Barueri com derrota. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio, mais uma vez, retorna a Porto Alegre com um resultado negativo. Em cinco jogos como visitante pelo Brasileirão, a equipe comandada por Luís Castro soma quatro derrotas e um empate.

O revés mais recente ocorreu na noite desta quinta-feira (2), quando foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, na Arena Barueri. O único ponto conquistado fora de casa foi diante da Chapecoense, que atualmente ocupa a zona de rebaixamento. As demais derrotas, além da para o Palmeiras, foram contra Fluminense, São Paulo e Vasco.

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Diante das dificuldades apresentadas pelo Grêmio longe de seus domínios, Zero Hora questiona: o que mais tem impedido a equipe de conquistar sua primeira vitória como visitante?